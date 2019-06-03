癌症病友吃粽子 記得低醣、優質脂肪、高纖維

2019-06-03 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



五穀堅果粽搭配蔬菜、水果、味噌豆腐湯，癌症病友也能健康吃粽。圖／大林慈濟醫院提供 分享 facebook

端午節將至，四處粽香四溢，癌症病友常擔心可以吃粽子嗎？怎麼吃粽才健康？嘉義大林慈濟醫院日前在腫瘤中心舉辦肺癌病友會，邀請營養師凃宜辰分享「低醣、優質脂肪、高纖維」五穀堅果粽，，營養均衡兼顧健康，癌友們還是可以安心過節享受美食。

凃宜辰表示，防癌及癒後飲食要注意戒菸、戒酒、避免加工肉品，多吃蔬果，建議癌友至少一天要有500克以上（燙熟約2碗半）的五色蔬菜，增加抗氧化物質。端午吃粽要注意將糯米改為高纖澱粉，如地瓜、南瓜、燕麥、五穀米、紫米等，以低脂蛋白質取代高脂肉類，如雞胸肉、豆乾丁、毛豆、鷹嘴豆、腐皮，且增加粽子往往缺少的蔬菜量，加入香菇、杏鮑菇、筍絲，或燙青菜淋堅果咖哩醬。堅果醬汁做法是蔬食料理粉（咖哩口味）、五穀粉（黑糙米風味）、堅果攪打後，再淋上白芝麻。

另外避免過多動物飽和脂肪，可以改以腰果增加優質的脂肪來源，一餐只吃一顆粽子不過量，再搭配冬瓜、竹筍、味噌海苗豆腐等清淡蔬菜湯，及飯後水果纖維質增加飽足感，幫助消化。

病友會中邀請慈濟志工陳力壽示範包健康粽，五穀雜糧米先一起浸泡1至2小時，煮滾3至5分鐘後，加入醬油、鹽、胡椒粉或咖哩等調味料，以及一點植物油，燜20分至半小時吸飽水分後，即可用來包粽，不過度的爆香增加發炎物質。粽子內包入五穀米、香菇、腐皮、腰果、鷹嘴豆、蘿蔔乾等，即可包出美味健康的粽子。