親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓粉上凱道震懾藍綠 學者：短期內不會有人上街造勢

驚！唐從聖得怪病臉腫成豬頭 悲觀對孩子交代後事

真辛苦！立委1天吃8粒粽 經營選區大家都包粽

2019-06-02 19:29聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣立委選舉向來被視為綠營「鐵票區」，但現任立委陳明文蔡易餘都沒有鬆懈，近3個月勤走基層耕耘，參加各種活動，蔡易餘表示，近日適逢端午節活動，各地都在包粽子，他每天都在包粽子，昨天就吃8粒粽，今天又吃4粒，區域立委選票都是一步一腳印經營，絕對沒有「穩贏」的說法。

陳明文今天上午到梅山鄉公園，參加「2019年阿里山高山春季優良茶競賽」頒獎，他不僅與得獎者合影、握手致意，也和縣長翁章梁到茶農販售展示攤位，品茶、寒暄爭取支持，日前母親節還特地下廚作蛋糕，拍片宣傳、祝福媽媽快樂，完全沒有曾任嘉義縣長、多屆立委的輕鬆。

陳明文表示，從政最重要就是勤跑基層，協助民眾解決困難，現今資訊網路便利，透過工作團隊紀錄發布，透過臉書、官方line及媒體曝光，才能讓人民更有感。

蔡易餘說，立法院會期間，很難全心照顧選區、與選民互動，日前會期結束，現在能每天24小時留在選區服務，一定要加強與選民互動。

「1天吃8粒粽！」他笑著說，近日各地都在包粽子，他不僅參與包粽，阿公阿嬤、選民都要拿給他品嘗，每個人都說，你經營選區很辛苦，沒時間吃飯就吃粽子、「吃粽子包中」，結果越吃越多，雖然好吃，但真的怕不消化、吃怕了。

端午節近了，各地都在包粽子，蔡易餘不僅參與包粽，阿公阿嬤、選民都要拿給他品嘗。記...
端午節近了，各地都在包粽子，蔡易餘不僅參與包粽，阿公阿嬤、選民都要拿給他品嘗。記者卜敏正／翻攝
分享
端午節近了，各地都在包粽子，蔡易餘每天都參與包粽活動。記者卜敏正／翻攝
端午節近了，各地都在包粽子，蔡易餘每天都參與包粽活動。記者卜敏正／翻攝
分享
2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，立委陳明文（右起）、嘉義縣長翁章梁...
2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，立委陳明文（右起）、嘉義縣長翁章梁品嚐特等獎好茶。記者卜敏正／攝影
分享
近日各地都在包粽子，蔡易餘認真參與每依社區包粽活動。記者卜敏正／翻攝
近日各地都在包粽子，蔡易餘認真參與每依社區包粽活動。記者卜敏正／翻攝
分享
立委陳明文（右起）、嘉義縣長翁章梁（左）與茶農合影。記者卜敏正／攝影
立委陳明文（右起）、嘉義縣長翁章梁（左）與茶農合影。記者卜敏正／攝影
分享

粽子蔡易餘陳明文
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

不只郭台銘罵 故宮南院成立爭議多

2019-06-02 15:15

特等、冠軍、頭等茶誰是第一？農會：特等最好但別迷失

2019-06-02 15:28

響應世界環保、海洋日 雲縣府推六月環保月

2019-06-02 19:28

牙聯健雲學園課輔班 今天歡慶畢業典禮

2019-06-02 18:20

端節送暖3社區共同包1萬顆肉粽 分送獨居弱勢族群

2019-06-02 17:10

藍營嘉縣山區立委沒人選 台商協會副會長站出來

2019-06-02 14:00

台電員工畫出同仁的辛苦點滴 躍上收費單封面

2019-06-02 13:19

紀念保生大帝飛升得道 慈濟宮健走空拍呈現「0983」

2019-06-02 12:11

林江釧參選嘉義縣海區立委 侯友宜同框支持

2019-06-02 09:22

故宮南院搶攻暑假旺季 假日免費延長到8月底

2019-06-01 23:23

南科社區舉辦親子二手跳蚤市場 小朋友樂當叫賣哥

2019-06-01 23:06

南市議會接地氣 廣場擬出借

2019-06-01 23:06

表揚學藝參賽優秀生／台南2533人獲獎 頒獎2小時

2019-06-01 23:03

天未亮就排隊 西螺福興宮成長營秒殺

2019-06-01 22:55

台南營養午餐比拚 石門國小摘金

2019-06-01 22:53

呂秀蓮拜訪嘉市議員王美惠 期許超越黨派行事

2019-06-01 22:15

故宮南院要重啟園區BOT 地方人憂心重蹈失敗

2019-06-01 18:03

頑皮世界動物園6月2日鄉親日 這兩區居民憑證免費

2019-06-01 17:50

影╱學甲警分局6日辦捐血 邀知名「安可女王」歌手代言

2019-06-01 14:49

台南蓮鄉有祕境 自行車串聯美景一網打盡

2019-06-01 14:47

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

影／巨無霸眼鏡蛇現蹤大坑 登山客：此生見過最大尾

2019-06-02 12:08

徐旭東：鄭文燦會做事做好再選工作 不像某某市長

2019-06-02 06:58

大潮州「水銀行」引水 美景限時限量

2019-06-01 23:50

影／苗栗嘉盛慶端午 長逾5公尺白青糯米蛇現身

2019-06-01 22:27

這個美景「限時限量」 大潮州人工湖只能遠觀

2019-06-02 08:29

影／超壯觀！一口氣包7000顆粽子 做愛心全部都送人

2019-06-02 18:15

基隆色彩屋打卡拍照得避開選舉布條 網友：很崩潰

2019-06-02 08:11

新莊大拜拜熱鬧登場 文武大眾爺首日「暗訪」出巡

2019-06-02 12:08

台東縣最美星空音樂會 首場池上鄉登場

2019-06-02 07:43

中央大學畢典校長勉勵懂得獨立 不盲從更具思辨力

2019-06-01 23:07

基隆輕軌四軌化 綜合規畫7月簽約

2019-06-01 23:25

元智大學畢典 徐旭東勉畢業生跟上時代腳步

2019-06-01 23:10

北捷地下街居然有「瀑布」 專供民眾拍好拍滿

2019-06-02 17:42

不只郭台銘罵 故宮南院成立爭議多

2019-06-02 15:15

苗栗縣議會網路直播有效 首創議員零書面總質詢

2019-06-02 15:12

基隆打卡熱點色彩屋被選舉布條毀美景 環保局火速拆

2019-06-02 11:51

紀念保生大帝飛升得道 慈濟宮健走空拍呈現「0983」

2019-06-02 12:11

剩下200餘輛oBike 台北市明天拖吊完畢

2019-06-02 12:35

林江釧參選嘉義縣海區立委 侯友宜同框支持

2019-06-02 09:22

故宮南院搶攻暑假旺季 假日免費延長到8月底

2019-06-01 23:23

為海洋保育而跑為榮耀而划 今南寮海陸雙拚

2019-06-02 10:45

苗栗最後的文面國寶住院 照護安養引關切

2019-06-01 23:06

台電員工畫出同仁的辛苦點滴 躍上收費單封面

2019-06-02 13:19

高雄三和市場傳統翻新 攤商：賣菜心情大好

2019-06-02 10:14

墾丁「陸蟹長城」計畫喊停 清大教授：半途而廢太可惜

2019-06-02 19:30

南投99.9K環縣自行車挑戰 3000騎士獨不見馬英九

2019-06-02 11:04

藍營嘉縣山區立委沒人選 台商協會副會長站出來

2019-06-02 14:00

基隆小卷料理賽 市長夫人秀幸福五彩卷

2019-06-02 15:31

特等、冠軍、頭等茶誰是第一？農會：特等最好但別迷失

2019-06-02 15:28

阿勃勒、荷花…開了 新北賞花到這裡

2019-06-02 00:05

影／她1元義賣彩繪洋傘 饒慶鈴千倍回贈作公益

2019-06-02 12:53

呂秀蓮拜訪嘉市議員王美惠 期許超越黨派行事

2019-06-01 22:15

影／ 藍營人選難產 蔡英文讚蔡其昌「永遠做下去的立委」

2019-06-02 17:14

夏日自備環保杯 在花蓮買飲料每杯省5元

2019-06-01 22:57

花蓮-濟南包機 7月6日復航 首班賣座9成

2019-06-01 23:22

立委要求：打通淡水新市一路 市府：營建署負責

2019-06-01 23:58

清水眷村貓屋 台中打卡新熱點

2019-06-01 23:51

柯文哲頒市長獎 勉勵學生勇於挑戰

2019-06-02 08:49

綠川、黎明溝水環改 全國水環境摘獎

2019-06-01 23:52

辦台灣燈會「一視同仁」 中市要求補助1億

2019-06-01 22:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top