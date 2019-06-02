真辛苦！立委1天吃8粒粽 經營選區大家都包粽

2019-06-02 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣立委選舉向來被視為綠營「鐵票區」，但現任立委陳明文、蔡易餘都沒有鬆懈，近3個月勤走基層耕耘，參加各種活動，蔡易餘表示，近日適逢端午節活動，各地都在包粽子，他每天都在包粽子，昨天就吃8粒粽，今天又吃4粒，區域立委選票都是一步一腳印經營，絕對沒有「穩贏」的說法。

陳明文今天上午到梅山鄉公園，參加「2019年阿里山高山春季優良茶競賽」頒獎，他不僅與得獎者合影、握手致意，也和縣長翁章梁到茶農販售展示攤位，品茶、寒暄爭取支持，日前母親節還特地下廚作蛋糕，拍片宣傳、祝福媽媽快樂，完全沒有曾任嘉義縣長、多屆立委的輕鬆。

陳明文表示，從政最重要就是勤跑基層，協助民眾解決困難，現今資訊網路便利，透過工作團隊紀錄發布，透過臉書、官方line及媒體曝光，才能讓人民更有感。

蔡易餘說，立法院會期間，很難全心照顧選區、與選民互動，日前會期結束，現在能每天24小時留在選區服務，一定要加強與選民互動。