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特等、冠軍、頭等茶誰是第一？農會：特等最好但別迷失

2019-06-02 15:28聯合報 記者卜敏正╱即時報導

2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，許多參賽者連拿多面獎牌。記者卜敏正...
2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，許多參賽者連拿多面獎牌。記者卜敏正／攝影
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阿里山區春季高山茶競賽近期陸續頒獎，由嘉義縣府、梅山農會主辦的「2019年大阿里山高山春季優良茶競賽」，共選出青心烏龍茶組、金萱茶組特等獎、冠軍及頭等、金質、優良等獎項，許多人分不清第1名好茶，主辦單位說明，第1名茶稱「特等獎」，多年前為打破「得獎品牌迷失」，才由縣府修改獎項名稱。

「2019年大阿里山高山春季優良茶競賽」，青心烏龍茶組、金萱茶組共1758點，經初審、複審評鑑，二組各選出特等1名、冠軍3名，及頭等、金質、優良等獎項，每得獎點各繳茶20斤，每個茶農最多繳茶10個點。

嘉義縣府農業處表示，嘉義縣有梅山鄉農會、阿里山鄉農會、嘉義縣茶業合作社、阿里山製茶協會（與製茶職業工會合辦），共四單位每年各舉辦一次春、一次冬茶競賽，其中梅山鄉農會與縣府主辦的「大阿里山高山茶競賽」，參加人數、繳茶點數最多。

梅山鄉農會秘書嚴銅茂指出，過去梅山農會茶競賽分特等、頭等一、頭等二，頭等三、頭等五、頭等六及二等、三等獎項，但多年前陸客來台買茶，聽說比賽茶拿二等、三等獎，總問茶農「都是頭等人，為何要喝二、三等茶？」

嚴銅茂說，每年比賽茶特等獎、頭等獎雖突出，但每點只有各20斤，事實上其他各獎項香氣、韻味回甘落差並沒有那麼大，5年前縣府決定修改獎項名稱，打破比賽「獎項名稱」迷失，才會出現特等獎、冠軍及頭等、金質等獎項。

他說，今年春茶產量略少，公告價格青心烏龍每台斤從去年6萬元，今年漲到8萬元，金萱也從每台斤3萬漲到4萬元。

2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，青心烏龍組由瑞里青農、好茶山茗茶邱...
2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，青心烏龍組由瑞里青農、好茶山茗茶邱瀞緯（左三）獲得。記者卜敏正／攝影
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阿里山陸客
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