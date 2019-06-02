藍營嘉縣山區立委沒人選 台商協會副會長站出來

2019-06-02 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣下屆山區立委選舉，民進黨早在今年3月底，就確定由現任立委陳明文參選，但國民黨一直沒有確定人選，現任台商協會佛商分會會長、廣州天河台協副會長簡明廉，今天宣布將以「黑卒」精神參選，要為國民黨扛下山區重任，他直言陳明文實力強，但他不擔心，因為基層已有許多不滿聲音。

今年春節期間，前嘉義縣長張花冠曾懸掛十多面看板，並傳出有意角逐嘉義縣山區（第二選區）立委、挑戰現任立委陳明文，經黨內協商，張花冠3月29日傍晚宣布不參加初選，且表態將支持陳明文連任，陳明文近期也開始勤跑基層、參加活動，透過活動群組宣傳，為連任作準備。

簡明廉說，嘉義縣幾次山區立委人選，國民黨幾乎都到最後一刻，才勉強推出人選，今年至今沒有確定人選，讓藍營基層憂心忡忡，身為國民黨35年資深黨員的他，決定為山區站出來。

簡明廉指出，2012年他就曾表態，後來因為陳以真決定參選、他才退讓，近日許多朋友都勸他出來，不只為國民黨，更要為嘉義山區四大產業茶葉、芥末、愛玉子、蓮霧結合觀光行銷。