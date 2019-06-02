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藍營嘉縣山區立委沒人選 台商協會副會長站出來

2019-06-02 14:00聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣下屆山區立委選舉，民進黨早在今年3月底，就確定由現任立委陳明文參選，但國民黨一直沒有確定人選，現任台商協會佛商分會會長、廣州天河台協副會長簡明廉，今天宣布將以「黑卒」精神參選，要為國民黨扛下山區重任，他直言陳明文實力強，但他不擔心，因為基層已有許多不滿聲音。

今年春節期間，前嘉義縣長張花冠曾懸掛十多面看板，並傳出有意角逐嘉義縣山區（第二選區）立委、挑戰現任立委陳明文，經黨內協商，張花冠3月29日傍晚宣布不參加初選，且表態將支持陳明文連任，陳明文近期也開始勤跑基層、參加活動，透過活動群組宣傳，為連任作準備。

簡明廉說，嘉義縣幾次山區立委人選，國民黨幾乎都到最後一刻，才勉強推出人選，今年至今沒有確定人選，讓藍營基層憂心忡忡，身為國民黨35年資深黨員的他，決定為山區站出來。

簡明廉指出，2012年他就曾表態，後來因為陳以真決定參選、他才退讓，近日許多朋友都勸他出來，不只為國民黨，更要為嘉義山區四大產業茶葉、芥末、愛玉子、蓮霧結合觀光行銷。

他說，國民黨嘉義縣山區一直軟扒扒，沒有一個敢說，敢衝，敢拚，敢做，又能接地氣的人出來參選，嘉義縣山區日前雖傳出無黨籍許能通，已重新登記恢復國民黨籍，有意參選山區立委，但至今也不願公開表態，藍營基層是否接受更是未知數，希望國民黨嘉義縣黨部能盡快協調，讓他代表參選。

廣州天河台協副會長簡明廉（右），今天宣布將以「黑卒」精神參選，要為國民黨扛下嘉義...
廣州天河台協副會長簡明廉（右），今天宣布將以「黑卒」精神參選，要為國民黨扛下嘉義山區重任。記者卜敏正／攝影
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簡明廉（右）日前特別向郭台銘請益、爭取支持。記者卜敏正／攝影
簡明廉（右）日前特別向郭台銘請益、爭取支持。記者卜敏正／攝影
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陳明文近期勤跑基層、參加活動，為連任作準備。記者卜敏正／攝影
陳明文近期勤跑基層、參加活動，為連任作準備。記者卜敏正／攝影
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國民黨陳明文張花冠
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