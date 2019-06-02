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台電員工畫出同仁的辛苦點滴 躍上收費單封面

2019-06-02 13:19聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

李升茂的畫作《雨中的光輝》曾經登上台電收費單封面。圖/台電提供
李升茂的畫作《雨中的光輝》曾經登上台電收費單封面。圖/台電提供
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台灣電力公司台南區營業處一樓文化藝廊，目前正舉辦台電員工李升茂個人畫展，他目前在台電台南區處山上服務所擔任配電服務員，並將從事第一線配電線路長達38年的工作體驗化身為一幅幅真摯生動的水墨畫，展出至6月30日，歡迎各界蒞臨參觀。

台電表示，李升茂從小熱愛繪畫，役畢後即進入台電工作，閒暇之餘不忘繪畫，後在水墨畫家沈禎的指導下功力大增，逐漸將工作點滴融入畫作中，刻畫出第一線巡修人員不畏風吹雨打、只為儘速搶修供電的毅力與堅持。

李升茂之畫作刻畫細膩、墨韻流暢，不僅獲獎無數，亦曾受邀至台南市文化中心與歸仁文化中心展覽，4年前以台電為題創作的第一幅畫「雨中的光輝」更曾躍上台電帳單封面，讓千萬用戶都能欣賞到他的作品。

李升茂說畫作代表的不僅是作者內在的表現，也是外在的鐫刻，藉由描繪同仁於各種風災水災的辛苦搶修過程，不僅是自己的工作心情寫照，更要對社會大眾傳達出台電人員關懷用戶的誠摯心意。希望激起更多人對台電第一線員工的認同與支持。

台電台南區處許墩貴處長表示，台電巡修人員向來默默耕耘付出，今由同為巡修同仁李升茂之手描繪出搶修實景，不僅人物場景栩栩如生，更從中傳達台電人員搶修的辛苦與堅毅，希望社會能多給台電同仁肯定。

台電員工李升茂的水墨創作展目前在南區營業處長出。圖/台電提供
台電員工李升茂的水墨創作展目前在南區營業處長出。圖/台電提供
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台電員工李升茂的水墨創作展目前在南區營業處長出。圖/台電提供
台電員工李升茂的水墨創作展目前在南區營業處長出。圖/台電提供
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台電員工李升茂的水墨創作展目前在南區營業處長出。圖/台電提供
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李升茂的畫作曾登上台電的收費單封面。
李升茂的畫作曾登上台電的收費單封面。
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台電員工李升茂的水墨創作展目前在南區營業處長出。圖/台電提供
台電員工李升茂的水墨創作展目前在南區營業處長出。圖/台電提供
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