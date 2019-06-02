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紀念保生大帝飛升得道 慈濟宮健走空拍呈現「0983」

2019-06-02 12:11聯合報 記者謝進盛╱即時報導

紀念保生大帝飛升得道983周年，台南市學甲慈濟宮今天舉辦全民健走活動，熱鬧滾滾。...
紀念保生大帝飛升得道983周年，台南市學甲慈濟宮今天舉辦全民健走活動，熱鬧滾滾。圖/慈濟宮提供
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紀念保生大帝飛升得道983周年，台南市學甲慈濟宮今天舉辦全民健走活動，近7千人與會，並出動空拍機拍下「0983」群眾隊形，畫面既壯觀又吸睛，政治人物不分藍綠都到場，展現對宗教的虔誠信仰。

慈濟宮董事長王文宗說，這是廟方今年舉辦第三屆健走活動，路程約8公里，今年活動比以往踴躍，報名人數成長將近二倍，將近7000人參加，並遙祭大陸白礁慈濟宮祖廟，弘揚中華傳統倫理文化、飲水思源。

活動清晨5點30分參與鄉親從慈濟宮大門魚貫出發，除市長黃偉哲，包括慈濟宮主委王文宗、立委陳亭妃、台南市議長郭信良、市議員方一峰、謝財旺、陳昆和、蔡蘇秋金、蔡育輝、蔡秋蘭、學甲區長邱志榮、學甲警分局長洪頂力、農會總幹事李曉軍等人到場。

健走全程 8 公里，鄉親們清晨以壯觀人龍，沿著學甲街道，來到保生大帝登陸地點頭前寮白礁亭集結，並安排600 多名信眾排成「 0983」 大字，向外昭告今年是保生大帝得道升天983周年紀念，也出動空拍師機留下壯觀歷史鏡頭，約上午9點陸續回到慈濟宮，入廟向保生大帝行參拜禮後，活動圓滿結束。

王文宗表示，學甲慈濟宮是兩岸珍貴活歷史，記錄1661年保生大帝由先人自福建白礁迎請護祐鄭王軍民渡海來台，每年舉辦上白礁謁祖祭拜中華民族列祖列宗及遙祭大陸福建祖廟，請水儀式，要代代子孫飲水思源、不能忘本，延續 300多年未曾間斷，充分體現兩岸血濃於水民族情感。

紀念保生大帝飛升得道983周年，台南市學甲慈濟宮今天舉辦全民健走活動，熱鬧滾滾。
紀念保生大帝飛升得道983周年，台南市學甲慈濟宮今天舉辦全民健走活動，熱鬧滾滾。
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紀念保生大帝飛升得道983周年，台南市學甲慈濟宮今天舉辦全民健走活動空拍機拍下壯...
紀念保生大帝飛升得道983周年，台南市學甲慈濟宮今天舉辦全民健走活動空拍機拍下壯觀畫面。圖/慈濟宮提供
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紀念保生大帝飛升得道983周年，台南市學甲慈濟宮今天舉辦全民健走活動，藍綠政治人...
紀念保生大帝飛升得道983周年，台南市學甲慈濟宮今天舉辦全民健走活動，藍綠政治人物都到場。圖/慈濟宮提供
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紀念保生大帝飛升得道983周年，台南市學甲慈濟宮今天舉辦全民健走活動，出動空拍機...
紀念保生大帝飛升得道983周年，台南市學甲慈濟宮今天舉辦全民健走活動，出動空拍機拍下「0983」群眾隊形，畫面既壯觀又吸睛。圖/慈濟宮提供
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健行隊伍從慈濟宮前聚集出發。圖/慈濟宮提供
健行隊伍從慈濟宮前聚集出發。圖/慈濟宮提供
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