林江釧參選嘉義縣海區立委 侯友宜同框支持

2019-06-02 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



國民黨文傳會副主委林江釧，投入嘉義縣海區（第一選區）立委參選，獲得新北市長侯友宜全力相挺，2人同框的大幅看板「釧起尚介好」，近日已在太保市與六腳鄉高高掛起。

嘉義縣下屆立委選舉第一選區（海區），國民黨議員王啟澧、文傳會副主委林江釧、「烏魚子大王」蔡義柏都爭取黨內提名競爭，國民黨嘉義縣黨部前天公告辦理海區立委提名初選登記，本月3至5日共三天受理領表登記，有意參選人近日紛紛掛出大型競選招牌，並邀請「大咖」同框支持。

林江釧說，今年3月新北市三重選區立委補選時，曾多次大清早北上，與侯友宜陪同候選人掃街拜票，和侯友宜有多次交換意見機會，侯友宜也欣賞林江釧年輕、幹勁與政策闢劃能力。

林江釧表示，3年前在國民黨一片低迷聲勢中，他挺身逆風前行，取得6萬多票後雖失利，但仍持續為嘉義發聲，爭取農漁民及基層權益不遺餘力，侯友宜也鼓勵他再次參選，也誇林江釧「真正是嘉義最好人才！」

林江釧說，與侯友宜同框的戶外看板，想傳達他跟侯友宜有相同為民服務理念、更是重承諾、認真打拚，最值得選民依託的人。