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林江釧參選嘉義縣海區立委 侯友宜同框支持

2019-06-02 09:22聯合報 記者卜敏正╱即時報導

國民黨文傳會副主委林江釧，投入嘉義縣海區（第一選區）立委參選，獲得新北市長侯友宜全力相挺，2人同框的大幅看板「釧起尚介好」，近日已在太保市與六腳鄉高高掛起。

嘉義縣下屆立委選舉第一選區（海區），國民黨議員王啟澧、文傳會副主委林江釧、「烏魚子大王」蔡義柏都爭取黨內提名競爭，國民黨嘉義縣黨部前天公告辦理海區立委提名初選登記，本月3至5日共三天受理領表登記，有意參選人近日紛紛掛出大型競選招牌，並邀請「大咖」同框支持。

林江釧說，今年3月新北市三重選區立委補選時，曾多次大清早北上，與侯友宜陪同候選人掃街拜票，和侯友宜有多次交換意見機會，侯友宜也欣賞林江釧年輕、幹勁與政策闢劃能力。

林江釧表示，3年前在國民黨一片低迷聲勢中，他挺身逆風前行，取得6萬多票後雖失利，但仍持續為嘉義發聲，爭取農漁民及基層權益不遺餘力，侯友宜也鼓勵他再次參選，也誇林江釧「真正是嘉義最好人才！」

林江釧說，與侯友宜同框的戶外看板，想傳達他跟侯友宜有相同為民服務理念、更是重承諾、認真打拚，最值得選民依託的人。

他說，感謝侯友宜積極相挺，還願意為他犧牲百忙後的公餘時間，親自幫林江釧拍攝網路影片、錄製電話拜票語音，聽著侯友宜聲聲請託嘉義鄉親一起凝聚支持改變嘉義的力量，為他衝人氣、衝刺選情，林江釧一定會讓大嘉義生活區，一起贏回幸福，找回嘉義人的驕傲。

嘉義縣多個地區，最近都掛出侯友宜支持林江釧競選看板。記者卜敏正／攝影
嘉義縣多個地區，最近都掛出侯友宜支持林江釧競選看板。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣太保市和六腳鄉，近日掛出侯友宜和林江釧合影競選文宣。 圖／林江釧提供
嘉義縣太保市和六腳鄉，近日掛出侯友宜和林江釧合影競選文宣。 圖／林江釧提供
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嘉義縣海區最近掛出侯友宜支持林江釧競選看板。記者卜敏正／攝影
嘉義縣海區最近掛出侯友宜支持林江釧競選看板。記者卜敏正／攝影
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侯友宜國民黨
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