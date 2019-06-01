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南藝大畢典感性登場 吳晟詩作「土」勉腳踏實地

2019-06-01 21:26聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南藝術大學今天下午舉行畢業典禮，研究生致詞代表陳柔樺帶來發想自詩人吳晟作品的同名歌曲「土」，該曲表達農人腳踏實地耕作及愛護土地的生命態度，期許畢業生們以誠懇寬厚的心面對未知的挑戰，或快或慢，實踐理想，好好生活。

就讀民族音樂學研究所的陳柔樺，代表研究所畢業生致詞，以台灣文學詩人吳晟的台語詩「土」為詞，使用台灣傳統北管音樂的工尺譜編曲創作，典禮上以吉他、人聲、笛子及柳琴的樂器編制演出，充分展現所學才能，歌曲表達對土地與人文的關懷及豁達安然的人生觀，抑揚有致的唱腔，使現場瀰漫溫暖平和的氛圍。

大學部畢業生代表則以自行拍攝的影片穿插表演的方式致詞，並演唱自創畢業歌「再見，再相遇」，珍藏求學時光回憶，迎接新的起點。

今天畢業典禮邀請立法委員陳亭妃分享女性成功之路的甘苦，為南藝大畢業生女生多於男生，提供人生的經驗與心得。台南市美術館館長潘襎應邀為畢業生祝福，他以沙漠中的駱駝和馬為喻，期勉南藝大畢業生在藝術領域如駱駝安步當車，匆忙不如從容。

南藝大校長詹景裕則以“Good but not good enough”為題，道來在美國求學、求職及返國任教的歷程，提醒畢業生競爭無所不在，勉勵畢業生努力不懈，追求卓越。

台南藝術大學畢業典禮，邀請立法委員陳亭妃分享女性從政甘苦。圖／南藝大提供
台南藝術大學畢業典禮，邀請立法委員陳亭妃分享女性從政甘苦。圖／南藝大提供
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台南藝術大學今天畢業典禮，畢業生代表民族音樂學研究所陳柔樺帶來台灣詩人吳晟詩作同...
台南藝術大學今天畢業典禮，畢業生代表民族音樂學研究所陳柔樺帶來台灣詩人吳晟詩作同名創作曲「土」，並赤腳上台表演。圖／南藝大提供
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詩人畢業典禮美術館
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