南藝大畢典感性登場 吳晟詩作「土」勉腳踏實地

2019-06-01 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南藝術大學今天下午舉行畢業典禮，研究生致詞代表陳柔樺帶來發想自詩人吳晟作品的同名歌曲「土」，該曲表達農人腳踏實地耕作及愛護土地的生命態度，期許畢業生們以誠懇寬厚的心面對未知的挑戰，或快或慢，實踐理想，好好生活。

就讀民族音樂學研究所的陳柔樺，代表研究所畢業生致詞，以台灣文學詩人吳晟的台語詩「土」為詞，使用台灣傳統北管音樂的工尺譜編曲創作，典禮上以吉他、人聲、笛子及柳琴的樂器編制演出，充分展現所學才能，歌曲表達對土地與人文的關懷及豁達安然的人生觀，抑揚有致的唱腔，使現場瀰漫溫暖平和的氛圍。

大學部畢業生代表則以自行拍攝的影片穿插表演的方式致詞，並演唱自創畢業歌「再見，再相遇」，珍藏求學時光回憶，迎接新的起點。

今天畢業典禮邀請立法委員陳亭妃分享女性成功之路的甘苦，為南藝大畢業生女生多於男生，提供人生的經驗與心得。台南市美術館館長潘襎應邀為畢業生祝福，他以沙漠中的駱駝和馬為喻，期勉南藝大畢業生在藝術領域如駱駝安步當車，匆忙不如從容。