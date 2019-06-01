故宮南院要重啟園區BOT 地方人憂心重蹈失敗

2019-06-01 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



前總統馬英九執政末期，故宮南院與樺璽公司簽訂園區BOT契約，去年解約，事隔1年，為拚人氣觀光，故宮南院將重啟50公頃園區BOT，院長吳密察強調，BOT是為招商引資，帶進民間創意經營，但縣議會副議長陳怡岳、在地太保市長黃榮利及旅行業卻感到錯愕，憂心未做好規畫將重蹈失敗覆轍。

吳密察說，南院計畫新建國寶館將蓋在20公頃博物館區，另50公頃園區，配合縣長翁章梁所提嘉義大休閒公園，先做好景觀設計，再辦理BOT，如此招商引資才有誘因，BOT是政府投資，也要吸引民間投資帶進創意經營。

議會提案反對BOT副議長陳怡岳說，南院最重要是產生外溢效應，當初反對BOT，是因財團只想蓋飯店賺錢，豈料，解約又要重啟，他會嚴格監督； 黃榮利要求重啟BOT前與地方做好溝通，上次BOT讓人從期待到失望，希望故宮南院帶動繁榮發展，不再讓地方失望。

全國旅行商業同業公會理事長蕭博仁說，重啟BOT希望做好規畫，南故宮應以展覽中華文物資產國寶為主，亞洲藝術文物對國外遊客無吸引力，況且故宮典藏國寶數十萬件，文物可按中國歷史朝代系列展出，讓遊客看了還想再看。