雲林50個社區活化PK賽 爭奪25萬元營造獎金

2019-06-01 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣政府鼓勵社區活化，連續多年舉辦社區PK賽，社區成果一年比一年壯大，今天第十一屆社區PK賽第一階段登場，有700位社區居民、50個社區競爭，大家使出渾身解數希望能進入決賽，獲得20至25萬元不等的獎金，繼續打造社區。

雲林縣政府城鄉處長林長造表示，雲林縣社區經營成果亮眼，今年有5個社區獲得「社區文化景觀營造類獎項」，成果豐碩，這次PK賽以社區創生為主題，今天展現第一階段施作成果，各社區卯足全力針對施作成果、社區文化、產業、手工藝及風味餐等特色全力展寶，以爭取進入第二階段競賽的機會，他看到社區臥虎藏龍，明年想再拿下景觀營造獎，絕非難事。

第一階段競賽結果下午揭曉，依最終評比名次晉級第二階段競賽，其中鄉村休閒組晉級名單包含古坑鄉大埔社區、莿桐鄉樹仔腳社區、元長鄉崙仔社區、四湖鄉萡子寮城鄉發展協會及西螺鎮埤頭社區等5個社區。