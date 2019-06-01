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食衣住行抗空汙 輕稅樂活愛嘉義

2019-06-01 15:37聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

6月5日「世界環境日」，嘉義市環境保護局與財政稅務局今天嘉義文化創意產業園區共同舉辦2019世界環境日「食衣住行抗空汙 輕稅樂活愛嘉義」生活體驗宣導，嘉義市長黃敏惠和60名電動車騎士一起從舊酒廠出發，宣導以電代油的綠能低汙染運具。

黃敏惠呼籲民眾多多利用大眾運輸系統也是降低空汙的好行動，市區公車3條路線(含市區1路支線)提供便利的交通運輸，歡迎大家多多搭乘，並強調有好的環境大家一起拚經濟，產業才能不斷進步，也可以保護地球，讓世世代代都享有美好的環境與生活。

市府環保局表示，空氣汙染的成因很多，或許是在使用過程中發生（例如騎機車、露天燃燒），也可能是在產品生產階段發生（例如工廠生產），所以儘量使用低汙染排放的車輛、推動稻草等農業廢棄物現地堆肥翻耕、響應紙錢減量與集中燒，並且多選購和使用環保產品。

環保局推估，市區面前使用中的二行程機車還有大約3000輛，為了減少燃油機車的使用及推廣低汙染車輛，市府今年對於購買電動二輪車最高補助2萬1000元；淘汰二行程機車換購電動二輪車最高補助2萬3000元；另外在關懷專案中也針對低收及中低收入戶淘汰二行程機車換購電動二輪車最高提補助3萬6000元。而且市府在市區已建置90處充電站及11處電池交換站。

嘉義市環境保護局與財政稅務局今天嘉義文化創意產業園區共同舉辦2019世界環境日「...
嘉義市環境保護局與財政稅務局今天嘉義文化創意產業園區共同舉辦2019世界環境日「食衣住行抗空污 輕稅樂活愛嘉義」生活體驗宣導。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市環境保護局與財政稅務局今天嘉義文化創意產業園區共同舉辦2019世界環境日「...
嘉義市環境保護局與財政稅務局今天嘉義文化創意產業園區共同舉辦2019世界環境日「食衣住行抗空污 輕稅樂活愛嘉義」生活體驗宣導。記者姜宜菁／攝影
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黃敏惠
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