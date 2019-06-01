影╱學甲警分局6日辦捐血 邀知名「安可女王」歌手代言

2019-06-01 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南學甲警分局將在6月6日舉辦慶祝警察節捐血活動，今天邀請歌手「安可女王」楊欣樺擔任熱血公益大使，也為活動暖身，並頒發感謝狀給包括學甲農會、民防義警等捐血獎品的贊助人，今天為捐血活動大力宣傳，邀請民眾一起來擔任快樂捐血人，順遊學甲品嘗美食，目標希達到400袋。

楊欣樺是安南區一家豆漿店老闆娘，也是台南市將軍區的女兒，熱心贊助及代言故鄉台南公益活動，親切感與公益形象，擁有不少的歌迷，學甲分局分局長洪頂力特別邀請她擔任熱血公益大使，並頒贈感謝狀給贊助禮品人員，並熱烈互動，高歌一曲，為捐血活動打開美麗的序幕。

楊欣樺表示，很開心且很榮幸擔任熱血公益大使，能為自己的家鄉盡一分心力，並當場宣傳學甲分局為慶祝108年警察節，將在於6月6日（周四）上午9時至17時在分局大門口辦理「熱血警民挽衣袖、袋袋相傳警馨情」捐血活動，前年捐306袋，7萬6500CC熱血，去年捐得369袋，9萬225CC熱血，成績不輸人口眾多的市區。

這次出動兩部捐血車，為鼓勵踴躍捐血，有高級智慧手機、高級自行車、高級涼風扇等等精美豐富獎品可以摸彩，希望熱心民眾及警察同仁、警友、義警、民防、志工、社區守望相助巡守員等，不分彼此捲起衣袖，共襄盛舉，期待捐血量可以突破400袋，再創分局歷史新高，救助更多鄉親。