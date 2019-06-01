親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市府喬蛋風暴
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播／韓國瑜凱道造勢 主辦單位：3點7分破20萬人

深圳桌賽／鄭怡靜、林昀儒逆轉勝 收混雙第二冠

影╱學甲警分局6日辦捐血 邀知名「安可女王」歌手代言

2019-06-01 14:49聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南學甲警分局將在6月6日舉辦慶祝警察捐血活動，今天邀請歌手「安可女王」楊欣樺擔任熱血公益大使，也為活動暖身，並頒發感謝狀給包括學甲農會、民防義警等捐血獎品的贊助人，今天為捐血活動大力宣傳，邀請民眾一起來擔任快樂捐血人，順遊學甲品嘗美食，目標希達到400袋。

楊欣樺是安南區一家豆漿店老闆娘，也是台南市將軍區的女兒，熱心贊助及代言故鄉台南公益活動，親切感與公益形象，擁有不少的歌迷，學甲分局分局長洪頂力特別邀請她擔任熱血公益大使，並頒贈感謝狀給贊助禮品人員，並熱烈互動，高歌一曲，為捐血活動打開美麗的序幕。

楊欣樺表示，很開心且很榮幸擔任熱血公益大使，能為自己的家鄉盡一分心力，並當場宣傳學甲分局為慶祝108年警察節，將在於6月6日（周四）上午9時至17時在分局大門口辦理「熱血警民挽衣袖、袋袋相傳警馨情」捐血活動，前年捐306袋，7萬6500CC熱血，去年捐得369袋，9萬225CC熱血，成績不輸人口眾多的市區。

這次出動兩部捐血車，為鼓勵踴躍捐血，有高級智慧手機、高級自行車、高級涼風扇等等精美豐富獎品可以摸彩，希望熱心民眾及警察同仁、警友、義警、民防、志工、社區守望相助巡守員等，不分彼此捲起衣袖，共襄盛舉，期待捐血量可以突破400袋，再創分局歷史新高，救助更多鄉親。

學甲警分局表示，6月6日凡參加捐血活動者，現場除發送小禮物外，每捐血250CC者，即可自行選擇1項禮品（獎品有限，先捐先選）：紀念獎品有洗髮精、沐浴乳、精美不倒翁玻璃美樂對杯等，另可再參加摸彩活動，獎品多項包括高級智慧手機、高級自行車、高級涼風扇、高級吹風機、高級涼絲被、新鮮土雞，85度C精美小蛋糕兌換券、學甲農會500元禮券，學甲農會高級醬油等等，獎品雙重送，藉以感謝參加捐血人的愛心及鼓勵更多人參與。

台南學甲警分局6日舉辦捐血活動，邀請「歌手」楊欣樺（左）擔任公益代言人。記者吳淑...
台南學甲警分局6日舉辦捐血活動，邀請「歌手」楊欣樺（左）擔任公益代言人。記者吳淑玲／翻攝
分享
台南學甲警分局6日舉辦捐血活動，邀請「歌手」楊欣樺（左四）擔任公益代言人。記者吳...
台南學甲警分局6日舉辦捐血活動，邀請「歌手」楊欣樺（左四）擔任公益代言人。記者吳淑玲／翻攝
分享

捐血警察自行車
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

海洋汙染嚴重 禁用一次性塑膠吸管下月上路

2019-06-01 12:30

台南蓮鄉有祕境 自行車串聯美景一網打盡

2019-06-01 14:47

雲林千人響應包粽 2萬顆愛心粽分送弱勢家庭

2019-06-01 14:13

中信金融管理學院首屆生畢業 「百分百畢業即就業」

2019-06-01 13:43

台南市政府80個暑假工讀職缺 320人爭取

2019-06-01 13:40

嘉義城隍廟神尊遭竊 警方7天找回

2019-06-01 12:24

家長搶報夏令營 天還沒亮就排隊

2019-06-01 12:22

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

2019-06-01 08:05

暌違20年 古坑草嶺公車復駛

2019-05-31 23:35

台南重大開發案 單一窗口專審

2019-05-31 23:28

3新官布達 嘉市副市長最慢7月底上任

2019-05-31 23:24

嘉縣預備金決算再送審 通過

2019-05-31 23:21

台南農用無人機購置 蔡英文允補助

2019-05-31 23:12

國民黨嘉義縣黨部 公告辦理海區立委提名初選登記

2019-05-31 17:52

嘉縣花2800萬二備金辦活動 二度送審議員怒批：應切腹

2019-05-31 16:34

嘉義市府人事新異動 副市長、都發處長最慢7月底上任

2019-05-31 16:20

防猴害架電網電猴效果佳？鄒族議員：深山無電可架

2019-05-31 14:23

睽違20年！斗六到草嶺公車復駛 可隨招隨停、預約搭車

2019-05-31 11:49

重大開發案單一窗口專人專審 台南6月1日開跑

2019-05-31 11:14

250元補習班發票兌中千萬元 黃敏惠祝賀沾喜氣

2019-05-31 10:46

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

柯文哲談民生汐止線：那條等於盲腸 沒有用

2019-05-31 15:44

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

2019-06-01 10:06

桃園新街溪出海口滿滿廢棄物 網友：以為到未開發國家

2019-06-01 10:49

柯文哲批汐止民生線是盲腸 新北議員：想割盲腸回台大

2019-05-31 17:07

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

高市教育局長言詞氣哭女議員 韓國瑜和議長趕緊緩頰

2019-05-31 15:27

苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45

嘉義市府人事新異動 副市長、都發處長最慢7月底上任

2019-05-31 16:20

合歡山天坑吞沒道路 大雨攪局最快今晚搶通

2019-06-01 10:44

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

2019-06-01 08:05

柯文哲指民生汐止線是「盲腸」 李永萍批：柯才是盲腸市長

2019-05-31 20:01

大台南公車「橘11-1」上路 麻豆直達台南省30分

2019-05-31 17:33

新北議員陳明義會勘林口塞車問題 建議設立體化交流道

2019-05-31 21:30

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

扯...5千萬蓋豐原人行橋 結構有問題再花3千萬補強

2019-05-31 22:25

苗縣救災車當縣長座車 議員批：不要沒錢幫基層換裝備

2019-05-31 20:27

苗縣藍營議員與館長互槓 60萬捐款南庄國中婉拒

2019-05-31 17:17

「逾3分鐘拍照開罰」桃園抓違停 今起擴大科技執法

2019-05-31 23:25

廈門五通新碼頭6月3日啟用 提早70分鐘報到

2019-06-01 08:06

影／義联「湖內」210億投資案喊卡 陳其邁：全看高市府

2019-05-31 16:18

FUN暑假！北市推455項活動及營隊

2019-05-31 23:31

喬蛋？竊聽？柯文哲：將建立會議錄音SOP

2019-05-31 17:52

加好友有機會免費吃早餐 五星飯店「徵友」中

2019-06-01 13:42

嘉義城隍廟神尊遭竊 警方7天找回

2019-06-01 12:24

嘉縣花2800萬二備金辦活動 二度送審議員怒批：應切腹

2019-05-31 16:34

基隆市運動會今登場 1200名選手競賽笑聲不斷

2019-06-01 13:58

高雄分署聯合拍賣 精品包下殺2折 重頭戲是雙B豪華房車

2019-06-01 09:01

萬華福民平宅改建 議員喊加碼至500戶

2019-05-31 15:38

家長注意！新竹縣立幼兒園今起開放登記

2019-05-31 15:40

捷運民汐線「盲腸說」 柯文哲：中央應該出面整合

2019-06-01 14:12

不顧民汐線 李永萍：柯文哲自己才是盲腸市長

2019-05-31 19:51

兩馬運動會開幕 福州馬尾區選手76人

2019-05-31 17:47

北北基宜首長淡蘭百年古道大會師 邁向國際化最後拼圖

2019-06-01 11:21

高雄茄萣海洋專區 三中心同步動工

2019-05-31 23:57

彰化縣長王惠美接機 喜迎奪世界冠軍的曲棍球小將

2019-05-31 21:01

北市要蓋便宜公宅？北市府內有討論

2019-05-31 16:57

柯文哲動手拔礁溪溫泉空心菜 允諾幫小農行銷優質農產

2019-06-01 10:05

家長搶報夏令營 天還沒亮就排隊

2019-06-01 12:22

石門富基魚市端午節好康 消費滿3000元送5顆石門粽

2019-05-31 15:50

喜迎小三通將破2千萬人次 今加碼送大禮

2019-06-01 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top