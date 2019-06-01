台南蓮鄉有祕境 自行車串聯美景一網打盡

2019-06-01 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南白河蓮花季正展開，今年遊賞蓮鄉有條自行車祕境，在蓮花盛開，遊客可循蓮鄉自行車道遊覽蓮田風光，台南市觀光旅遊局是在5年前建置蓮鄉自行車道，在自行車道兩側種植阿勃勒，在3月林初埤木棉花季後，搭配蓮花季，提供遊客更多元美麗的蓮鄉景致。

今年市府在後壁、白河和新營共設置了五個觀光T-Bike租賃站，分別是後壁無米樂旅遊服務中心站、小南海風景區站（普陀禪寺吊橋旁）、白河區新蓮鄉門市站（7-11旁）、白河區林初埤站（接近南88線）、新營站（新營火車站旁），遊客可以多利用。到白河賞蓮可以更方便安排單車遊，看到喜愛的景色可以隨時下車拍照。

台南市觀旅局風景區規畫蓮鄉自行車道，串連玉豐綠色隧道及小南海周邊自行車道，全長1.2公里，沿途有解說牌和自行車裝置藝術，透過自行車道路線串連，遊客往東可到白河竹子門芒果綠隧，往西可到後壁小南海風景區，往北可到白河蓮花公園，往南可到白河市區，路線平坦，十分適合騎自行車。

用心養護5年後，今年蓮鄉自行車道的阿勃勒林道盛開，吸引遊客拍下黃金雨留念。市府今年在後壁、白河和新營共設置了五個觀光T-Bike租賃站，讓遊客更方便。自行車道季節限定的阿勃勒黃金花海目前開得正盛，讓人賞心悅目。

白河區公所今天在蓮花公園舉行「2019白河蓮花季系列活動─大手拉小手、清淨家園蓮花寫生活動」，有郭峰松牧師帶領的奇美曼陀鈴樂團國內外的經典歌曲表演。白河區長蕭福清表示，本項活動是以白河的蓮花、自然地景、人文等結合環境保護議題為繪畫主題，有370人報名，將精選出10幅，讓民眾網路票選出最能代表在地特色的作品。