台南市政府80個暑假工讀職缺 320人爭取

2019-06-01 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市府勞工局今天舉辦「公部門暑期專案工讀」招募，在善化文康育樂中心採現場報名同步甄選，16個局處25專案計畫有80個工讀職缺，約320人報名，平均錄取率25%；最熱門的是永康區公所圖書館「永康區圖書館創意行銷推廣專案計畫」計畫，報名人數38人爭搶3個名額。面試結果公布市府勞工局職訓就服中心網站(http://job.tainan.gov.tw)最新消息。

今年市府共有工務局、民委會、交通局、勞工局、民政局、衛生局、南瀛科學教育館、北區區公所、仁德區公所、永康區公所、安平區公所、山上區公所、西港區公所、學甲區公所、鹽水區公所及新營區公所等單位工讀機會。

上午8點會場就陸續湧入青年參加面試，有學生表示去年曾來參加沒有錄取，今年再來，希望能進市府工讀。勞工局長王鑫基表示，勞工局102年起開始舉辦「公部門暑期專案工讀」計畫，至今7年。

他說，為嘉惠更多學生進公部門職場體驗，106年起甄選採不重複錄用往年已進用學生，計畫以「專案小組」方式執行，並非把學生當作補充性人力，而是由各單位提出創意計畫，期望工讀青年利用在校所學專長與創意來執行每項計畫。

王鑫基說，看到許多年輕學生面試時除了充滿自信介紹自己，且會攜帶自己的作品前來面試，充分顯現年輕人的積極、活力及創意。

王鑫基表示，往年有些區公所圖書館藉由工讀計畫由青年學生來規畫活潑、有趣的親子活動，有說故事、益智遊戲及營隊等活動辦理，培養當地兒童閱讀的習慣與興趣，獲得不少在地民眾好評，今年也帶動了許多區公所提出用人計畫，並吸引相當多的學生報名甄選，期望暑假期間在青年學生的帶動下推廣閱讀，讓閱讀成為家庭生活習慣。