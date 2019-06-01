親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市府喬蛋風暴
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

海洋汙染嚴重 禁用一次性塑膠吸管下月上路

2019-06-01 12:30聯合報 記者魯永明╱即時報導

海洋汙染嚴重，環保署公告禁用一次性塑膠吸管下個月上路，嘉義縣政府今天上午在東石鄉網寮漁港，舉辦「無塑海洋鱟裡嘉在-守鱟者聯盟誓師大會」，縣長翁章梁偕同環保署長張子敬、海洋委員會海洋保育署主任祕書林天賞，帶領12家認養海灘企業及機關團體代表，共同宣誓保護海洋「ＧＯ!ＧＯ!ＧO!」。

張子敬說，塑膠愈製造愈多，隨手到處丟，不會腐壞，漂流到海洋造成汙染，消費者拿塑膠吸管吃珍珠奶茶很便利，但有海龜因此鼻子吸進吸管10多公分流血，下月禁用一次性塑膠吸管政策上路，另女性愛用去角質磨砂膏，成分有小塑膠顆粒，流進大海，小魚吃進肚子，肚子腫脹，小魚沒了，大魚也會消失，塑膠垃圾流入海洋造成鯨豚死亡，保麗龍及寶特瓶汙染海洋沙灘。

活動開場，別開生面以無人機吊掛信天翁進場，由扮海龜、沙魚的海洋生物使者團，向翁章梁傳遞海洋生態遭受垃圾汙染的信息，再向翁章梁、張子敬、林天賞及立委蔡易餘陳情，獻上由海洋廢棄物製做環保飾品，最後帶領12家認養海灘的企業及機關團體代表，共同宣誓保護海洋。

環保局委託潛水人員，潛入網寮漁港海中，清出大批塑膠空瓶，還有廢輪胎，汙染嚴重，讓人看了直搖頭，來自各鄉鎮大批環保志工分組在港口淨灘清除垃圾。環保署調查，各縣市河川水體垃圾，垃圾包占52.3%最多，其次塑膠垃圾28.8%，造成日益嚴重海洋汙染，近年更衍生出塑膠微粒汙染議題。翁章梁聽取嘉義縣生態環境保育協會理事長蘇銀添解說鱟的復育。

環保局委託潛水人員，潛入網寮漁港海中，清出大批塑膠空瓶還有廢輪胎，汙染嚴重，讓人...
環保局委託潛水人員，潛入網寮漁港海中，清出大批塑膠空瓶還有廢輪胎，汙染嚴重，讓人看了直搖頭。記者魯永明／攝影
分享
嘉義縣政府上午在東石鄉網寮漁港，舉辦「無塑海洋鱟裡嘉在-守鱟者聯盟誓師大會」，縣...
嘉義縣政府上午在東石鄉網寮漁港，舉辦「無塑海洋鱟裡嘉在-守鱟者聯盟誓師大會」，縣長翁章梁偕同環保署長張子敬、海洋委員會海洋保育署主任秘書林天賞，帶領12家認養嘉義縣海灘的企業及機關團體代表，共同宣誓保護海洋。記者魯永明／攝影
分享
環保署長張子敬說，塑膠愈製造愈多，隨手到處丟，不會腐壞，漂流到海洋，造成海洋汙染...
環保署長張子敬說，塑膠愈製造愈多，隨手到處丟，不會腐壞，漂流到海洋，造成海洋汙染。記者魯永明／攝影
分享
來自各鄉鎮大批環保志工分組在港口淨灘清除垃圾。記者魯永明／攝影
來自各鄉鎮大批環保志工分組在港口淨灘清除垃圾。記者魯永明／攝影
分享
嘉義縣政府上午在東石鄉網寮漁港，舉辦「無塑海洋鱟裡嘉在-守鱟者聯盟誓師大會」，縣...
嘉義縣政府上午在東石鄉網寮漁港，舉辦「無塑海洋鱟裡嘉在-守鱟者聯盟誓師大會」，縣長翁章梁偕同環保署長張子敬、海洋委員會海洋保育署主任秘書林天賞共同宣誓保護海洋。記者魯永明／攝影
分享
環保局委託潛水人員，潛入網寮漁港海中，清出大批塑膠空瓶還有廢輪胎，汙染嚴重，讓人...
環保局委託潛水人員，潛入網寮漁港海中，清出大批塑膠空瓶還有廢輪胎，汙染嚴重，讓人看了直搖頭。記者魯永明／攝影
分享

吸管翁章梁環保署
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

台南市政府80個暑假工讀職缺 320人爭取

2019-06-01 13:40

嘉義城隍廟神尊遭竊 警方7天找回

2019-06-01 12:24

家長搶報夏令營 天還沒亮就排隊

2019-06-01 12:22

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

2019-06-01 08:05

暌違20年 古坑草嶺公車復駛

2019-05-31 23:35

台南重大開發案 單一窗口專審

2019-05-31 23:28

3新官布達 嘉市副市長最慢7月底上任

2019-05-31 23:24

嘉縣預備金決算再送審 通過

2019-05-31 23:21

台南農用無人機購置 蔡英文允補助

2019-05-31 23:12

國民黨嘉義縣黨部 公告辦理海區立委提名初選登記

2019-05-31 17:52

嘉縣花2800萬二備金辦活動 二度送審議員怒批：應切腹

2019-05-31 16:34

嘉義市府人事新異動 副市長、都發處長最慢7月底上任

2019-05-31 16:20

防猴害架電網電猴效果佳？鄒族議員：深山無電可架

2019-05-31 14:23

睽違20年！斗六到草嶺公車復駛 可隨招隨停、預約搭車

2019-05-31 11:49

重大開發案單一窗口專人專審 台南6月1日開跑

2019-05-31 11:14

250元補習班發票兌中千萬元 黃敏惠祝賀沾喜氣

2019-05-31 10:46

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

柯文哲談民生汐止線：那條等於盲腸 沒有用

2019-05-31 15:44

「竊聽我辭職！」 簡舒培嗆柯文哲：如非竊聽你退出政壇嗎

2019-05-31 15:00

違規停車小心挨罰！桃園6月起擴大科技執法

2019-05-31 14:21

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

2019-06-01 10:06

豐原人行橋完工卻不開放 再花3000萬補強結構？

2019-05-31 14:46

桃園新街溪出海口滿滿廢棄物 網友：以為到未開發國家

2019-06-01 10:49

柯文哲批汐止民生線是盲腸 新北議員：想割盲腸回台大

2019-05-31 17:07

高市教育局長言詞氣哭女議員 韓國瑜和議長趕緊緩頰

2019-05-31 15:27

苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

嘉義市府人事新異動 副市長、都發處長最慢7月底上任

2019-05-31 16:20

基隆濱海風景特定區首家民宿成立 屋頂可拍色彩屋

2019-05-31 14:51

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

2019-06-01 08:05

柯文哲指民生汐止線是「盲腸」 李永萍批：柯才是盲腸市長

2019-05-31 20:01

合歡山天坑吞沒道路 大雨攪局最快今晚搶通

2019-06-01 10:44

新竹單親爸猝死留14歲獨子 男幫募款辦後事遭質疑

2019-05-31 14:42

喬蛋錄音／綠議員要求做會議紀錄公開上網 柯文哲2字回應

2019-05-31 15:01

大台南公車「橘11-1」上路 麻豆直達台南省30分

2019-05-31 17:33

新北議員陳明義會勘林口塞車問題 建議設立體化交流道

2019-05-31 21:30

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

國民黨屏東縣黨部「起死回生」 立委初選作業下周公告

2019-05-31 14:22

扯...5千萬蓋豐原人行橋 結構有問題再花3千萬補強

2019-05-31 22:25

苗縣救災車當縣長座車 議員批：不要沒錢幫基層換裝備

2019-05-31 20:27

民調烏龍的痛宋瑋莉最懂 基隆立委初選不做這件事

2019-05-31 14:19

苗縣藍營議員與館長互槓 60萬捐款南庄國中婉拒

2019-05-31 17:17

廈門五通新碼頭6月3日啟用 提早70分鐘報到

2019-06-01 08:06

「逾3分鐘拍照開罰」桃園抓違停 今起擴大科技執法

2019-05-31 23:25

影／義联「湖內」210億投資案喊卡 陳其邁：全看高市府

2019-05-31 16:18

遭質疑集體「喬蛋」 柯文哲：首長一起討論很正常

2019-05-31 15:02

喬蛋？竊聽？柯文哲：將建立會議錄音SOP

2019-05-31 17:52

林智堅向荷蘭恩荷芬市新創企業招商 盼外資進駐竹科X

2019-05-31 14:16

嘉縣花2800萬二備金辦活動 二度送審議員怒批：應切腹

2019-05-31 16:34

防猴害架電網電猴效果佳？鄒族議員：深山無電可架

2019-05-31 14:23

FUN暑假！北市推455項活動及營隊

2019-05-31 23:31

高雄分署聯合拍賣 精品包下殺2折 重頭戲是雙B豪華房車

2019-06-01 09:01

萬華福民平宅改建 議員喊加碼至500戶

2019-05-31 15:38

家長注意！新竹縣立幼兒園今起開放登記

2019-05-31 15:40

不顧民汐線 李永萍：柯文哲自己才是盲腸市長

2019-05-31 19:51

兩馬運動會開幕 福州馬尾區選手76人

2019-05-31 17:47

彰化縣長王惠美接機 喜迎奪世界冠軍的曲棍球小將

2019-05-31 21:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top