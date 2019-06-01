海洋汙染嚴重 禁用一次性塑膠吸管下月上路
海洋汙染嚴重，環保署公告禁用一次性塑膠吸管下個月上路，嘉義縣政府今天上午在東石鄉網寮漁港，舉辦「無塑海洋鱟裡嘉在-守鱟者聯盟誓師大會」，縣長翁章梁偕同環保署長張子敬、海洋委員會海洋保育署主任祕書林天賞，帶領12家認養海灘企業及機關團體代表，共同宣誓保護海洋「ＧＯ!ＧＯ!ＧO!」。
張子敬說，塑膠愈製造愈多，隨手到處丟，不會腐壞，漂流到海洋造成汙染，消費者拿塑膠吸管吃珍珠奶茶很便利，但有海龜因此鼻子吸進吸管10多公分流血，下月禁用一次性塑膠吸管政策上路，另女性愛用去角質磨砂膏，成分有小塑膠顆粒，流進大海，小魚吃進肚子，肚子腫脹，小魚沒了，大魚也會消失，塑膠垃圾流入海洋造成鯨豚死亡，保麗龍及寶特瓶汙染海洋沙灘。
活動開場，別開生面以無人機吊掛信天翁進場，由扮海龜、沙魚的海洋生物使者團，向翁章梁傳遞海洋生態遭受垃圾汙染的信息，再向翁章梁、張子敬、林天賞及立委蔡易餘陳情，獻上由海洋廢棄物製做環保飾品，最後帶領12家認養海灘的企業及機關團體代表，共同宣誓保護海洋。
環保局委託潛水人員，潛入網寮漁港海中，清出大批塑膠空瓶，還有廢輪胎，汙染嚴重，讓人看了直搖頭，來自各鄉鎮大批環保志工分組在港口淨灘清除垃圾。環保署調查，各縣市河川水體垃圾，垃圾包占52.3%最多，其次塑膠垃圾28.8%，造成日益嚴重海洋汙染，近年更衍生出塑膠微粒汙染議題。翁章梁聽取嘉義縣生態環境保育協會理事長蘇銀添解說鱟的復育。
留言