海洋汙染嚴重 禁用一次性塑膠吸管下月上路

2019-06-01 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



海洋汙染嚴重，環保署公告禁用一次性塑膠吸管下個月上路，嘉義縣政府今天上午在東石鄉網寮漁港，舉辦「無塑海洋鱟裡嘉在-守鱟者聯盟誓師大會」，縣長翁章梁偕同環保署長張子敬、海洋委員會海洋保育署主任祕書林天賞，帶領12家認養海灘企業及機關團體代表，共同宣誓保護海洋「ＧＯ!ＧＯ!ＧO!」。

張子敬說，塑膠愈製造愈多，隨手到處丟，不會腐壞，漂流到海洋造成汙染，消費者拿塑膠吸管吃珍珠奶茶很便利，但有海龜因此鼻子吸進吸管10多公分流血，下月禁用一次性塑膠吸管政策上路，另女性愛用去角質磨砂膏，成分有小塑膠顆粒，流進大海，小魚吃進肚子，肚子腫脹，小魚沒了，大魚也會消失，塑膠垃圾流入海洋造成鯨豚死亡，保麗龍及寶特瓶汙染海洋沙灘。

活動開場，別開生面以無人機吊掛信天翁進場，由扮海龜、沙魚的海洋生物使者團，向翁章梁傳遞海洋生態遭受垃圾汙染的信息，再向翁章梁、張子敬、林天賞及立委蔡易餘陳情，獻上由海洋廢棄物製做環保飾品，最後帶領12家認養海灘的企業及機關團體代表，共同宣誓保護海洋。