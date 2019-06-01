台南學藝成績太優秀 市長花2小時表揚2533人

2019-06-01 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市108年學藝參賽優秀學生表揚大會，表揚對象為獲得國際性及全國性競賽前三名或特優之公私立高中職、國中小學生，有2533人獲獎，市長黃偉哲逐一頒獎表揚並合影鼓勵，肯定學生們優異的表現與學藝發展的成就。為免頒獎典禮冗長枯燥，黃偉哲不斷用「比讚！」、「Give Me Five」，也和學生話家常鼓勵，帶動現場氣氛。

黃偉哲恭喜所有獲獎的學生，大家都非常辛苦，為台南市爭光，各位都是台南之光、台灣之光，充分見證學藝發展的成果，也是獲獎學生人生發展非常重要的起始階段。從去年5月到今年4月間，有這麼多代表學校在全國性、國際性比賽的同學，都有優異的成績，謝謝學生們的努力付出。

黃偉哲說，除了學業成績外，學藝的表現也要受到重視，讓學生多元適應發展，學生認為和市長一起合照是一種鼓勵和光榮，因學生多花快2小時，過程是枯燥和辛苦的，他中途還要休息喝水，一直笑臉也會僵掉，學生多是第一次和市長合照，也會緊張，他就用一些手勢和閒話家常，像是詢問參加什麼項目得第幾名，若不是第一名，就鼓勵明年要得第一再來見市長。

今天表揚活動由南新國中弦樂團揭開序幕，市府也準備「親愛的世界，你好嗎？」與「翻動書頁的聲音」2本書籍，分別做為國小與國高中生賀禮，並落實培育學生多元展能、適性揚才之理念，點亮孩子心中的夢想。

教育局長鄭新輝表示，表揚對象為參加國際性及全國性以上各類多元競賽（語文、美術、舞蹈、戲戲、音樂、數理、科學、體育等）個人及團體獲獎之學生，共有2533人獲得表揚，特別是全國學生音樂比賽榮獲特優高達32團隊，其中，崇明國中於國樂合奏和絲竹室內樂項目再度勇奪特優第一名的殊榮，創下八連霸的新紀錄，成績非凡；