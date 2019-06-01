國民黨嘉義縣立委初選 烏魚子大王不符資格

2019-06-01 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣下屆立委選舉第一選區（海區），國民黨議員王啟澧、文傳會副主委林江釧、「烏魚子大王」蔡義柏，爭取提名競爭，國民黨嘉義縣黨部昨天公告辦理海區立委提名初選登記，3至5日共三天受理領表登記，今天傳出蔡義柏恢復黨籍未滿4個月，不符合規定，引起蔡及支持者不滿，批黨部做法粗糙，不排除以無黨籍身分參選。

黨部主委蔡明顯說，當時就告訴蔡義柏，恢復黨籍要滿4個月才有黨權，初選期程由中央黨部訂頒，縣黨部照規定行事，公告後黨工人員告訴蔡義柏，初選登記作業並非為某人量身訂做，尊重蔡義柏決定。

蔡明顯表示，依據公告時程，海區立委人選7月初確定，山區立委也將在下個梯次辦理，近期公告，朝7月山、海區立委候選人就戰鬥位置目標前進，翻轉嘉縣沒有國民黨籍立委現狀。

蔡義柏不滿說，參選起跑後聲勢愈來愈好，小蜜蜂等車隊才要上路，昨天卻接到黨部公文，指他3月恢復黨籍未滿4個月，不符合規定，不能參加初選，他批黨做法粗糙，罔顧民意，生意好，服務就不好，希望黨謙卑、謙卑、謙卑，若黨部不給他和支持者台階下，他跟選民和農漁民討論，不排除以無黨籍參選。

政治素人45歲蔡義柏是布袋鎮再豐實業負責人，經營布袋、東石及台南七股等養殖區烏魚子批發買賣，是大盤商，他逢甲大學國貿系肄業、澳洲高爾夫球學校學員，退伍後回家鄉跟隨父親蔡崇潭，經營烏魚子批發買賣，父親過去被稱譽為「草蝦大王」。