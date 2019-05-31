前有日德法後有中國 台灣手工具研發中心拚升級

2019-05-31 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台灣手工具產品九成外銷，近5年，出口值都逾千億，出口單位與日德法等國差距大，後有中國大陸追趕，為力拚升級轉型，中國鋼鐵、台灣手工具工業同業公會、金屬工業研究發展中心，與財團法人中衛發展中心今天聯手在台中成立「手工具研發檢測中心」，初期有50家業者接受輔導升級轉型。

金屬中心說明，台灣手工具業99%為中小企業，約5%投入研發，近10年出口單價雖逐步成長，但仍屬中低價位，大幅落後日德法，3年前被義大利超越，後有中國大陸追趕，價差從2.3倍縮小到1.85倍。

經濟部次長曾文生說，台灣手工具業廠商約2166家、4.5萬名員工，7成群聚中部，是中部重要產業聚落，去年產值達1220億元，是中部重要經濟聚落，盼能透過手工具研發檢測中心成立，讓產業升級轉型。

台中市長盧秀燕說，台中是全國最大的手工具業聚落，台中市政府將與經濟部等單位協助業者拚經濟。

台灣手工具工業同業公會理事長游祥鎮說，手工具研發檢測中心今天成立，象徵台灣的手工具業從過去的追隨著、模仿者，將躍升為開創者，期待會員透過此一平台研發、創新，提高產品附加價值，「從1公斤200元，增加到400元、1000元的價值」，期盼手工具產業出口值可突破去年1158億元，在世界舞台上繼續發光發亮。