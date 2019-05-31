國民黨嘉義縣黨部 公告辦理海區立委提名初選登記

2019-05-31 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣下屆立委選舉第一選區（海區），國民黨議員王啟澧、文傳會副主委林江釧、「烏魚子大王」蔡義柏，爭取提名競爭，國民黨嘉義黨部今天公告辦理海區立委提名初選登記，6月3日起至6月5日受理領表登記，7月初確定人選。

嘉縣黨部主委蔡明顯上午將公告書張貼在黨部公布欄上，海區8鄉鎮市黨部也同步張貼，公告黨內初選作業正式起跑，選舉黨務系統全面啟動初選作業，蔡明顯說，有意參選優秀同志，必須遵守初選遊戲規則，一定要登記。

至於候選人產生，登記截止後，看登記人且通過資格審查參選人多寡，若有2人以上完成登記，即展開協調，若協調不成再辦初選，看就民調方式與黨員投票時程協調，盡快確認人選，初選提名過程一定公平公正公開，每人繳交登記費10萬元，連同民調費百萬元，合計110萬元。

黨員希望立委提名人選盡快確定，整合泛藍力量拚勝選，蔡明顯表示，依據公告時程，海區立委人選7月初確定，隨即展開輔選，山區立委將在下個梯次辦理，近期公告，朝7月山、海區立委候選人就戰鬥位置目標前進，翻轉嘉縣沒有國民黨籍立委現狀。