大台南公車「橘11-1」上路 麻豆直達台南省30分

2019-05-31 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



大台南公車第一條跳蛙公車「麻豆台南直達車」橘11-1公車，今天由副市長王時思主持通車典禮，明起營運，路線直捷、停站位少，全線可大幅節省30分鐘車程，為下營、麻豆地區居民帶來便捷往返台南市區的公共運輸服務。

公共運輸處處長呂獎慧表示，「橘11-1」採直捷路線，每日提供18班次，由麻豆至台南市區僅停靠15站，直捷路線加上停靠站位少，預期可較現行「橘11線下營-麻豆-台南」路線節省約30分鐘。此外，持電子票證（市民卡、一卡通、悠遊卡、iCash 2.0）搭乘大台南公車，並且上、下車都刷卡，皆享有乘車轉乘優惠，便利又經濟。

副市長王時思說，台南市雖已「區區有公車」，但為補足運輸服務缺口，仍須持續強化公車系統，即將上線的「橘11-1」公車採跳蛙式停站服務，不僅能縮短旅行時間，更可提高民眾搭乘意願及使用率，提供曾文區民眾快速往返市區服務，促進地方發展。