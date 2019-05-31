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大台南公車「橘11-1」上路 麻豆直達台南省30分

2019-05-31 17:33聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

大台南公車第一條跳蛙公車「麻豆台南直達車」橘11-1公車，今天由副市長王時思主持通車典禮，明起營運，路線直捷、停站位少，全線可大幅節省30分鐘車程，為下營、麻豆地區居民帶來便捷往返台南市區的公共運輸服務。

公共運輸處處長呂獎慧表示，「橘11-1」採直捷路線，每日提供18班次，由麻豆至台南市區僅停靠15站，直捷路線加上停靠站位少，預期可較現行「橘11線下營-麻豆-台南」路線節省約30分鐘。此外，持電子票證（市民卡、一卡通、悠遊卡、iCash 2.0）搭乘大台南公車，並且上、下車都刷卡，皆享有乘車轉乘優惠，便利又經濟。

副市長王時思說，台南市雖已「區區有公車」，但為補足運輸服務缺口，仍須持續強化公車系統，即將上線的「橘11-1」公車採跳蛙式停站服務，不僅能縮短旅行時間，更可提高民眾搭乘意願及使用率，提供曾文區民眾快速往返市區服務，促進地方發展。

交通局局長林炎成指出，大台南公車在公車捷運化政策推動後，運量從102年的749萬人次逐年提升，去年達2092萬人次歷史新高，顯現市民對大台南公車的肯定。大台南公車將不斷的檢討路網、班次（表）等各項需求，持續優化公車服務，「橘11-1」公車即為大台南公車再優化的代表作，將可帶給市民更便捷的公共運輸服務。

大台南公車「橘11-1」 公車今天在麻豆轉運站，由副市長王時思（左四）與地方各界...
大台南公車「橘11-1」 公車今天在麻豆轉運站，由副市長王時思（左四）與地方各界舉行啟用典禮，麻豆直達台南更便捷。圖／台南市交通局提供
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