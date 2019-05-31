嘉縣花2800萬二備金辦活動 二度送審議員怒批：應切腹

2019-05-31 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣前縣長張花冠任內未經議會同意，動支第二預備金2800萬元辦地景藝術及歲末戶外公演惹議，3月議會臨時會遭決議保留，監察院糾正縣府虛列預算違法，為此，縣府重提此案送議會臨時會，今天上午議會聯審，財主單位說明監院糾正，若編明年預算恐排擠其他支出，國民黨團書記長李國勝議員怒批「以後再用預備金辦活動，主管應切腹自殺！」黨團原擬退席抗議，經主席緩頰，決議未來動支預備金要審慎，才通過聯審。

縣府去年動支第二預備金900萬元辦地景藝術，又花1900萬元辦4場戶外藝術表演共2800萬元，3月議會聯審決算，國民黨團痛批縣府動支救苦救災錢，不同意，要求表決，主席陳柏麟交付表決，在場沒議員同意追認支出，最後議決保留，主計處長陳明儷說，預備金已執行，決算要重編，收回2800萬元； 文觀局長許有仁說， 配合故宮南院開幕花1900萬設10件地景藝術，未來不再編預算做地景藝術。

會後監察院糾正縣府虛列預算，縣府重提送議會，財稅局長蕭俊明及主計處長陳明儷說，依議會決議擬編入明年預算，但監院糾正不能虛列，編入恐排擠其他支出； 議員詹琬蓁說，她常質疑縣府虛列，縣府總回應財政困難，現在卻說明年不虛列，「監院不糾正就這樣下去，議員講的都是廢話？」； 議員王啓澧說，預備金是救命錢，縣府重新提案送審，原本要退席抗議。