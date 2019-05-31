嘉義市府人事新異動 副市長、都發處長最慢7月底上任

2019-05-31 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市長黃敏惠上任5個月，嘉義市社會處長張元厚以身體健康因素申請退休，6月3日生效，嘉義市府祕書長林建宏轉任參議，嘉義市政府今天舉辦祕書長陳永豐、社會處長林家緯和文化局長蕭柏勳布達，外界好奇副市長及都發處長等職務懸缺何時補齊，黃敏惠表示，人選最慢7月底上任。

黃敏惠感謝林建宏在最艱困的時候幫忙5個多月，考量到他的身體狀況因此調整職務，未來他也會繼續協助市府；感謝張元厚擔任公職將近40年，一直以來在工作崗位的努力，祝福他健康順心，同時感謝文化局代理局長林金龍一人身兼二職，積極推動文化局各類活動，並成功爭取到「嘉義市影視音產業計畫」1200多萬經費。

黃敏惠表示，領導者要找對的人做對的事，大家打造一個有溫度的戰鬥團隊，讓大家適才適所、發揮長才，共同努力來為嘉義市打拚。由於上任5個月，副市長和都發處長空缺，黃敏惠說，下一波人事即會補齊，最慢7月底上任。

新任祕書長陳永豐104年9月2日自願退休，今天再回到市府服務，前服務公職26年，學識資歷豐富，行政歷練完整，適才適所。

新任社會處長林家緯有高考社工師證照，曾在台灣家庭暨兒童扶助基金會研究發展室專員，現任中正大學通識教育中心兼任講師，不管是在實務方面或理論的建構有豐富的經驗。他指出，一個縣市好的建設需要社會安全與社會環境作為後盾，期待與大家共同努力，建設良好的社會福利網絡。