睽違20年！斗六到草嶺公車復駛 可隨招隨停、預約搭車

2019-05-31 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣古坑鄉草嶺地區是在地知名景點，在921地震後雲林斗六古坑地區至草嶺公車服務中斷20年，經過地方多年爭取，今天終於恢復通車，有助於當地觀光發展。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林縣古坑鄉草嶺地區是在地知名景點，在921地震後雲林斗六古坑地區至草嶺公車服務中斷20年，讓曾經風光一時的草嶺地區觀光及交通雪上加霜，經過地方多年爭取，今天終於恢復通車，未來每周星期三至星期日每日將有4班次往返，並接受預約彈性繞駛，讓遊客可以暢遊雲林草嶺，欣賞渾然天成的自然奇觀。

在雲林縣長張麗善、交通部公路總局副局長黃運貴、嘉義區監理所長李輝宏、縣議員林岳璋及賴淑娞、邱世文、蘇于珊，與台西客運董事長黃冠仁、公路總局嘉義監理站長等人的見證下，由台西客運取得經營權的斗六經荷苞村到草嶺地區的需求反應式公車今天通車。

林岳璋表示，草嶺有許多渾然天成的自然奇觀，如萬年峽谷、蓬萊瀑布、斷崖春秋、峭壁雄風、雲嶺之丘、五元兩角等，921大地震後縣道149甲線道路中斷，客運公司也申請公車路線停駛，再加上縣道149乙1k+600~4k+001南投縣政府公告大客車禁行路段，對於草嶺地區交通及觀光更是雪上加霜。

張麗善表示，她上任後，除協調南投縣政府禁行甲類大客車通行路段改善解禁，149甲線23.7k~26.6k工程陸續發包外，縣府工務處盤點及調查地方需求，她很感謝台西客運對雲林公共運輸支持與付出，也感謝交通部公路總局對本路線提供203萬元營運補助。

該路線全長49.3公里，自斗六火車站發車，沿途行經水岸藝術公園、勞工育樂中心、環球科技大學、荷苞、南投桶頭、草嶺等站，單趟行駛時間約60分鐘，每周星期三至星期日每日將有4班次往返，且提供3彈性繞駛路線及2隨招隨停路段，可以滿足草嶺地區民眾的就醫、就學、觀光與生活需求，歡迎民眾多加利用。

因山區路線長坡度陡，此路線在「荷苞山桐花公園至桶頭」及「草嶺公園至東碧山莊」等2路段不設立站牌，採隨招隨停，旅客亦可在行程前一天向客運公司電話預約彈性繞駛地母廟、山峰國小、草嶺等31路線，方便乘客搭乘。

草嶺東璧莊園莊主陳景立表示，自從草嶺路線公車停駛之後，民眾除非是團客搭遊覽車上來，或是自行開車，否則只能從斗六搭計程車上山，單趟就要1200元，讓不少自由行旅客退卻，如今公車恢復行駛，只要140元，就能夠抵達草嶺，便利又划算，草嶺地區的商家都做好準備，歡迎遊客到訪。