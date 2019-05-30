不養媽寶！台南虎頭埤、運河開放獨木舟等水域活動

2019-05-30 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南運河近來出現獨木舟水上運動！這是台南市觀光旅遊局採取「開放替代限制」，不只轄下虎頭埤今年起率先常態性開放獨木舟體驗，台南運河也全面開放水上活動，只要事先申請報備，受到玩家肯定，國外玩家也深表喜愛；觀旅局指出，台灣是海洋國家，從事水上活動人口也越來越多，教育民眾做好安全措施，就可盡情享受水上活動，也有助帶動觀光發展。

台南市觀旅局近年在虎頭埤、葫蘆埤、德元埤、天鵝湖，推出獨木舟免費推廣活動，今年度已完成委外招標，由國立高雄科技大學得標，在六月份會陸續推出，請民眾密切注意台南旅遊及虎頭埤粉絲頁公告活動日期及場次。

觀旅局專委鄭道立指出，因獨木舟玩家及相關業者越來越多，每年短暫幾天的體驗，已滿足不了玩家需求，虎頭埤常年都有救生員，今年率先試辦水域全面開放，租用獨木舟等設備每人150元，一次一小時，若玩家自備獨木舟等，可買10張回數票1200元，一次體驗4小時。

鄭道立表示，虎頭埤水域很適合獨木舟初學者，或是親子體驗，鄰近口埤實驗小學向教育部申請計畫，學生已到虎頭埤進行多次課程，以往老一輩都要小孩子不要靠近水域，造成水上活動發展緩慢，但資訊開放及深入了解後，獨木舟只要穿著救生衣，在船上不要站立晃動，是相對安全的活動，以開放替代限制，對台南觀光發展會有幫助。

台南市觀光旅遊局也在今年 5月17日修正「台南市台南運河限制水域遊憩活動及相關事項公告 」，採事前申請就可在台南運河水域，從事所有水域遊憩活動，範圍是台南運河全部水域（安平區安億橋以東至南區南樂橋以北）。台灣獨木舟推廣協會理事許嘉洲表示，已帶過國外玩家來體驗，對台南運河之美都留下深刻印象。