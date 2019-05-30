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保生大帝得道983周年 慈濟宮將辦健走7千人排「0983」

2019-05-30 20:36聯合報 記者謝進盛╱即時報導

紀念保生大帝飛升得道 983 周年，台南市學甲慈濟宮6月2日清晨將辦全民健走活動，將有7000人與會，現場將安排空拍機拍下「0983」群眾隊形，熱鬧可期。

慈濟宮董事長王文宗說，這是廟方今年舉辦第三屆健走活動，路程約8公里，除提升全民運動風氣，更重要的意義是「慎終追遠」，今年活動比以往踴躍，報名人數成長將近二倍，將近 7000人參加，並遙祭大陸白礁慈濟宮祖廟，弘揚中華傳統倫理文化、飲水思源。

他說，2日清晨5點30分，包括立委陳亭妃、台南市議長郭信良、市議員方一峰、謝財旺、陳昆和、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、前嘉義縣教育處長王建龍、學甲區長邱志榮、學甲警分分局長洪頂力、農會總幹事李曉軍等人到場。

廟方說，健走全程 8 公里，當天清晨將以壯觀人龍，穿過成功大道於保生大帝登陸地點頭前寮白礁亭集結，並由 600 多名信眾排成「 0983」 大字，，向外昭告今年是保生大帝得道升天 983 周年紀念，並請空拍師留下壯觀歷史鏡頭，

王文宗表示：學甲慈濟宮是兩岸珍貴的活歷史，紀錄 1661 年保生大帝由先人自福建白礁迎請護祐鄭王軍民渡海來台，每年舉辦上白礁謁祖祭拜中華民族列祖列宗及遙祭大陸福建祖廟，請水儀式要代代子孫飲水思源、不能忘本，延續 300多年未曾間斷，充分體現兩岸血濃於水民族情感。

紀念保生大帝飛升得道 983 周年，台南市學甲慈濟宮6月2日辦全民健走活動，將有...
紀念保生大帝飛升得道 983 周年，台南市學甲慈濟宮6月2日辦全民健走活動，將有7千人與會，現場將安排空拍機拍下「0983」群眾隊形，熱鬧可期，圖為去年圖形。圖╱慈濟宮提供
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紀念保生大帝飛升得道 983 周年，台南市學甲慈濟宮6月2日辦全民健走活動，將有...
紀念保生大帝飛升得道 983 周年，台南市學甲慈濟宮6月2日辦全民健走活動，將有7千人與會，圖為去年熱鬧景況。圖╱慈濟宮提供
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慈濟健走空拍機
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