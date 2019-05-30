南管失傳雅樂不再 汾雅齋走進校園薪傳

2019-05-30 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



曾是國內南管勝地的雲林縣北港鎮如今雅樂沒落，教師更是鳳毛麟角，為復興南管文化，縣議員蔡岳儒邀請雲嘉嘉3縣市僅存的汾雅齋南管團樂師，義務教導北港北辰國小學生研習南管，原以為家長會以古樂八股拒絕，不料，響應熱烈，讓南管再萌薪傳火苗，是藝文一大盛事。

蔡岳儒說，傳統南管又稱為「御前清音」，古笨港時期曾盛極一時，不只館閣林立、人才輩出，街坊廟會處處弦歌不輟，雅士借歌吟唱，詩情畫意，不料，如今百年雅樂漸形沒落，古樂美音不再傳唱，令人唏噓。

「南管樂器少、樂師更難找」一意想復興北港南管的蔡岳儒，得知8年前一群熱樂雅樂的人士號召創立雲嘉嘉唯一的汾雅齋南管樂團，蔡岳儒如獲至寶，即延聘樂師蘇仁義等人義務教導北辰國小學生研習古樂，從琵琶弦蕭樂器認識，到手執拍板，口頭啍唱，不到一個月，小學生今天首度亮相，初試啼聲，不僅能掌握雅樂之美，手打響板、輕搖銅鈴，節奏輕雅，也頗有小雅士風範，贏得滿場掌聲。

「北港囝仔不怕炮、街頭四處是弦歌」是描寫北港媽祖出巡熱況的打油詩，樂師蘇仁義說，北港媽祖文化帶動文武藝陣的發達，在台灣首屈一指，尤其藝閣是由南管伴樂，街頭傳唱的風情熱況，是無數老一輩的人共同記憶，「汾雅齋」肩負薪傳重責，他樂見幾年後，校園因有南管重現雅風，讓古樂傳襲茁壯。