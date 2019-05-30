大雨直直落 南市動保處籲請養殖場做好雨後消毒工作
近日降雨，易造成多處地勢較低處淹水，養殖池水也可能因大雨，造成水質不穩定，台南市動物防疫保護處呼籲水產養殖戶應嚴防豪大雨，並做好災前預防及災後消毒工作。
動保處表示，梅雨季間，常伴隨大雨或豪雨及強風，並有低氣壓籠罩或是南風盛行，則易使魚塭養殖水溶氧降低，水體中甲烷及硫化氫等有毒氣體含量提高，魚蝦容易缺氧且呼吸困難。
另外，大量雨水會改變原來養殖池內藻相、菌相、pH值造成水質劇變，易使養殖魚蝦適應不良、食慾減退甚至發生疫病，此時應觀察天氣適時調整餵食量與水車數量。
動保處建議水產養殖業者豪大雨前後，應注意事項及處理方式如下：
一、豪大雨來臨前，可於池邊搭起圍網並加強堤防以免魚隻流失。
二、平日應備妥發電機組並定期保養。
三、大雨時加強水車打氣，應避免瞬間缺氧造成泛池。
四、大雨前後應酌予減少餵食量或暫時停止餵食。
五、進行簡易之水質檢測包括pH值、氨氮及亞硝酸測定等大雨過後pH值通常偏低、藻相不佳，此時應給予石灰或碳酸鈣以穩定水質。
六、強降雨淹沒路面及排水溝時，養殖池水易受汙染，退水後應加強魚塭消毒工作，如有病魚浮游或死亡，應盡快送請水產獸醫師檢驗，及早診斷並遵守安全用藥。
七、如有對流發展，常伴隨強風、閃電雷擊，魚塭附近多為空曠地區，養殖戶應注意自身安全。
若有任何養殖魚疾病防治的疑問，可電洽本市動物防疫保護處（TEL：06-6322899分機12或22或電洽本處忠義辦公室：06-2130958），提供專人諮詢服務。
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