大雨直直落 南市動保處籲請養殖場做好雨後消毒工作

2019-05-30 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



近日降雨，易造成多處地勢較低處淹水，養殖池水也可能因大雨，造成水質不穩定，台南市動物防疫保護處呼籲水產養殖戶應嚴防豪大雨，並做好災前預防及災後消毒工作。

動保處表示，梅雨季間，常伴隨大雨或豪雨及強風，並有低氣壓籠罩或是南風盛行，則易使魚塭養殖水溶氧降低，水體中甲烷及硫化氫等有毒氣體含量提高，魚蝦容易缺氧且呼吸困難。

另外，大量雨水會改變原來養殖池內藻相、菌相、pH值造成水質劇變，易使養殖魚蝦適應不良、食慾減退甚至發生疫病，此時應觀察天氣適時調整餵食量與水車數量。

動保處建議水產養殖業者豪大雨前後，應注意事項及處理方式如下：