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鳳梨旺季挑好滋味 農糧署推薦台南農改場彈指神功3招

2019-05-30 17:59聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

農糧署北區分署表示，台灣鳳梨果肉質地細緻，果心可食，成熟時糖酸比高，滋味酸甜並帶有濃郁香氣，深受國內外市場喜愛。目前正值產季，消費者可趁鮮品嘗，農糧署建議選購鳳梨時可參考台南區農業改良場提供的鳳梨選果小訣竅：

1.大小及外觀：約1.2至1.8公斤(2至3台斤)，果實結實飽滿呈圓筒狀，果目平展無裂縫及碰傷，冠芽大小適中無萎黃，果柄切口小且新鮮者為佳。

2.色澤及香味：果皮亮澤且轉色金黃，早春挑選轉黃三分之二以上者，酸度較低，入夏氣候變熱，挑選轉黃三分之一至三分之二即可，果實以散發濃郁香氣者為最佳。

3.彈指神功：行家用手指輕彈果實，聲音清響者稱為鼓聲果，代表肉質細緻且耐貯放，轉黃程度越高，甜度及風味越佳，是購買的首選。如果聲音悶沉似彈手臂者為肉聲果，多汁低酸，纖維稍粗，不耐貯放，要儘早食用。

農糧署強調，鳳梨富含維生素Ａ、Ｂ、Ｃ及礦物質等，果肉鮮美、纖維多、肉質細緻多汁、糖度高，風味及口感甚佳。另外鳳梨除了鮮食也可來用來製作果醬、入菜、煮湯、沙拉，食用多元化，目前正是嘗鮮好時機，消費者可至各大通路多加採購。

台北果菜市場金鑽鳳梨今天平均每公斤交易價格29.6元，較去年同期18.6元，增加59.2%。農糧署指出，為協助農民鳳梨產銷，農糧署今年2月26日就啟動多元行銷，透過輔導外銷、收購加工、展售促銷、通路行銷(全聯、家樂福)、國軍副食供應中心與監所團膳採購及企業團購等，截至5月30日已協助農民行銷鳳梨總計達4萬7124公噸，含外銷4萬4855公噸，加工1958公噸，多元行銷311噸，鳳梨銷售暢旺，也讓更多人可以鮮甜優質的鳳梨。

用手指輕彈果實，聲音清響者稱為鼓聲果，代表肉質細緻且耐貯放。圖／農糧署提供
用手指輕彈果實，聲音清響者稱為鼓聲果，代表肉質細緻且耐貯放。圖／農糧署提供
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