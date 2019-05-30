鳳梨旺季挑好滋味 農糧署推薦台南農改場彈指神功3招

農糧署北區分署表示，台灣鳳梨果肉質地細緻，果心可食，成熟時糖酸比高，滋味酸甜並帶有濃郁香氣，深受國內外市場喜愛。目前正值產季，消費者可趁鮮品嘗，農糧署建議選購鳳梨時可參考台南區農業改良場提供的鳳梨選果小訣竅：

1.大小及外觀：約1.2至1.8公斤(2至3台斤)，果實結實飽滿呈圓筒狀，果目平展無裂縫及碰傷，冠芽大小適中無萎黃，果柄切口小且新鮮者為佳。

2.色澤及香味：果皮亮澤且轉色金黃，早春挑選轉黃三分之二以上者，酸度較低，入夏氣候變熱，挑選轉黃三分之一至三分之二即可，果實以散發濃郁香氣者為最佳。

3.彈指神功：行家用手指輕彈果實，聲音清響者稱為鼓聲果，代表肉質細緻且耐貯放，轉黃程度越高，甜度及風味越佳，是購買的首選。如果聲音悶沉似彈手臂者為肉聲果，多汁低酸，纖維稍粗，不耐貯放，要儘早食用。