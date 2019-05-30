親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

嘉縣議員秀11隻野狗逛街照片 籲政府積極作為

2019-05-30 18:09中央社 嘉義縣30日電

彰化縣日前一名高中生騎車被野狗追而摔成重傷，無獨有偶，嘉義縣議員王啟澧今天在議會臨時會秀出一張多隻野狗在街道照片，他認為政府若無積極作為，以後街上可能狗比人多。

嘉義縣議會今天召開臨時會，王啟澧秀出一張11隻野狗在「逛大街」照片，他說，嘉義縣水上、太保、布袋、中埔等鄉鎮市都有嚴重野狗問題，目前作法是野狗結紮後原地放回，有侵犯性的用精準捕捉，但野狗有時會因生理狀況而出現攻擊人行為，實在很難預測。

王啟澧指出，自己也是愛狗人士，不是要對野狗做不人道處理，但野狗為患，已嚴重影響交通及鄉親安全，縣府相關單位應積極因應。

野狗問題也引起其他議員關注，有議員認為民雄鄉的動物收容所空間不足，建議縣府可向台糖承租土地安置並成立捕狗大隊。還有議員說自己曾被野狗咬到，建議政府要為流浪狗編號，讓餵養流浪狗的人負責管理。

還有縣議員指布袋鎮民眾養狗要看顧魚塭，但大都認為狗結紮後就不會吠叫和看顧魚塭，因此帶狗結紮意願不高，這觀念不正確，縣府要加強宣導結紮重要性。

嘉義縣長翁章梁說，政府目前規定不得對流浪動物進行安樂死，現行採精準捕捉，有傷人、追人的野狗才會捕捉；狗的結紮工作一定要做，抓狗工作很專業，正評估成立專業捕抓單位。

嘉義縣家畜疾病防治所指出，目前除加強重點區域流浪犬貓絕育工作外，為避免動物收容處所爆量，家畜所持續與各鄉鎮公所清潔隊合作，僅收容具攻擊性或咬人追車等造成安全危害的犬隻，若發現符合捕捉原則犬隻，可向所在地公所清潔隊通報。

結紮流浪狗
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

萬安演習雲林動員1316人力 演練過程逼真

2019-05-30 15:23

雲林郵局用卡拉OK聯誼 增進銀髮族人際交流

2019-05-30 15:23

街上狗比人多！流浪犬布袋街頭流竄照片嚇人

2019-05-30 14:25

台南阿勃勒大爆發 虎頭埤首辦路跑送獨木舟體驗

2019-05-30 14:01

台南7議員反對少年隊遷永康 市警局：地方治安最大考量

2019-05-30 11:50

台南市民對交通不滿意度45％ 交通局回應了

2019-05-30 11:24

中部地區今萬安演習 嘉市警6國語言強力宣導

2019-05-30 10:05

台南捷運3路線墊付款 通過

2019-05-29 23:33

南市農會總幹事 女性占13位

2019-05-29 23:30

台南擬提高非自住房屋稅率 遭議會退回

2019-05-29 23:28

朱立倫評南市 黃偉哲嗆「走馬看花」

2019-05-29 23:28

嘉市新任文化局長蕭柏勳：讓居民以故鄉文化為榮

2019-05-29 23:20

麻油桂圓紫米粽 拿冠軍

2019-05-29 23:18

女力出頭天 台南13區農會女性總幹事創紀錄

2019-05-29 21:51

永康警邀「與神同行者」簽署六公約 共創廟會優質文化

2019-05-29 20:51

接見總統教育獎得主 張麗善：看到6歲的自己

2019-05-29 20:45

朱立倫談話惹議 高思博轟黃偉哲：不自省是一貫作風

2019-05-29 18:06

非自用住宅房屋稅草案遭撤回 南市府：修改再送審

2019-05-29 17:00

「築夢者」赴法國比世界街舞賽 團長：一定聞名世界

2019-05-29 16:55

嘉市文化局長終於選定！劍湖山世界前總經理出任

2019-05-29 15:38

助弱勢過端午 國民黨雲林縣黨部號召千人包粽

2019-05-29 14:41

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

中部地區今萬安演習 嘉市警6國語言強力宣導

2019-05-30 10:05

高市市長獎封面是摩天輪 學生笑翻「領motel獎狀耶」

2019-05-29 22:12

女力出頭天 台南13區農會女性總幹事創紀錄

2019-05-29 21:51

高雄210億投資案全喊卡 林義守：真的太痛苦了！

2019-05-30 18:25

起飛了！宜蘭伯朗大道熱氣球升空 60公尺高空360度賞景

2019-05-30 09:29

北市議員公布遠雄「喬蛋」錄音帶 柯文哲爆怒：誰給你的？

2019-05-30 18:43

虎父無犬子！國手之子陳哲修 把砌磚當藝術

2019-05-29 20:49

南投縣養生館密布 民眾批評：如同養雞館

2019-05-30 15:50

苗栗議員願喚館長一聲爸：只要捐60萬給南庄國中

2019-05-30 16:15

害高中生摔車重傷的「凶狗」抓到了 動保團體要認養

2019-05-30 11:44

狂站18小時！ 她用這招讓侯友宜終於坐著備詢

2019-05-30 15:42

不堪外界批評 北市府「借高還低」還清捷運救命錢

2019-05-30 14:08

台南7議員反對少年隊遷永康 市警局：地方治安最大考量

2019-05-30 11:50

不姑息弊案 韓國瑜：市民盼有包青天出現 但要有證據

2019-05-30 15:21

大巨蛋審查！職棒代表到場請命 議員轟遠雄態度差

2019-05-30 11:01

街上狗比人多！流浪犬布袋街頭流竄照片嚇人

2019-05-30 14:25

連勝武偕港澳台青年訪高雄 被問藍總統參選人都表支持

2019-05-29 21:24

寶山社區水泥牆大變身 調皮小男孩被鵝追躍然「牆」上

2019-05-30 07:58

台南市民對交通不滿意度45％ 交通局回應了

2019-05-30 11:24

苗縣議員嗆館長捐錢就叫爸 館長捐60萬反嗆「賣國賊」

2019-05-30 18:23

蘇貞昌批新北街頭暴力多 他反酸這年台北縣治安倒數

2019-05-29 20:16

基隆潮境海灣節6月登場 林右昌將搭帆船從石垣到基隆

2019-05-30 14:16

桃園中正公園建停車場 鄭文燦：綠地可共存

2019-05-29 22:29

一卡通變電子支付龍頭 柯：6個月殲滅

2019-05-29 22:58

台南龍舟賽6月3日安平運河登場 四周道路將交管

2019-05-30 09:17

搶簽名要合照 柯文哲訪桃園蘆竹人氣強強滾

2019-05-30 12:11

公投反空汙過關…不執行 盧秀燕要中央給交代

2019-05-29 23:58

巨無霸！211台斤超大龍膽石斑 變百人佳餚

2019-05-29 23:48

超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市擬跟進

2019-05-29 19:30

歐付寶效果不彰 侯友宜：該調整就調整

2019-05-30 14:20

許效舜選市長？議員：基隆市民藍綠之外另一種選擇

2019-05-30 17:23

台南阿勃勒大爆發 虎頭埤首辦路跑送獨木舟體驗

2019-05-30 14:01

屏縣議員違法養雞場惡臭 陳吉仲：今天就打電話處理

2019-05-30 12:01

第一期捷運三線墊付款 台南市議會通過

2019-05-30 04:26

台南捷運3路線墊付款 通過

2019-05-29 23:33

終於拓寬了！基隆義六路雙向通車

2019-05-29 23:49

影／林義守痛批政府 要求恢復大湖工商綜合區地目

2019-05-30 18:01

永康警邀「與神同行者」簽署六公約 共創廟會優質文化

2019-05-29 20:51

桃園線路地下化完工 仁和路今恢復通行、山鶯路6月通車

2019-05-29 22:36

新竹青青草原整修人行道 滑梯合法性遭質疑

2019-05-29 23:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top