喚起昔日風華 台南六甲募集50年以上老照片

2019-05-30 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南六甲區公所發起募集老照片，希望民眾共襄盛舉，翻開家中往昔相簿，不吝提供老照片，一同回味昔日美好時光，讓昨日風華重現。也透過當地耆老或民眾保存的老舊照片，喚醒在地共同的回憶，藉由社區耆老訴說老照片中故事或六甲風貌改變的情事，喚起代代六甲居民的共鳴與感動。

六甲區公所募集的主題，是有六甲區內以前早期各種生活照、建築物、古蹟廟宇與特殊人事物等相關老照片，以超過50年以上之老照片為原則，年代久遠者更佳。 黑白、彩色照片不拘、尺寸、件數不限。 每張老照片請附上「時、地、物、人、事」等文字說明，字數以100字為原則，能完整介紹出老照片本身更佳。

募集時間即日起至8月30日，請填寫報名表暨授權書（報名表暨授權書請至臺南市六甲區公所官方網站最新消息下載），隨同老照片一併郵寄或親送至臺南市六甲區中山路202號六甲區公所民人課收。

如提供數位檔案照片，請將照片併同報名表暨授權書email至pandora@mail.tainan.gov.tw ，報名者請自行妥善包裝，如郵寄過程中毀損，概不負責。洽詢電話（06）6982001轉分機305蘇小姐、分機310蔡小姐。