親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

台西綠能專區生變 雲林縣府：為提高土地利用價值

2019-05-30 17:03聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

推動多年的台西綠能專區眼看就將開發，卻傳出因雲林縣府有意變更為產業園區，使綠能專區生變，縣府建設處則強調，產業園區可提升土地利用價值，將來蓋工廠的屋頂照樣可種電，土地使用更多元，開發更具彈性，不像綠能專區土地只能單一使用。

經濟部工業局最近傳出雲林縣府向工業局提出有意將台西綠能專區變更為產業園區的構想，消息傳出引起地方關注。台西區縣議員黃淑玲說，台西養殖區編定為工業區荒廢30多年了，不見任何廠商進駐，加上近年來養殖條件大不如前，好不容易獲得多數地主同意開發綠能區，找到一條出路，且專區已萬事俱全開發在即，如今又要走回頭路，令人不解。

雲林縣府建設處長李俊興今天證實縣府在5月1日由縣長張麗善率縣府團隊拜會經濟部長時，針對台西綠能專區改為產業園區的構想提出研討。

李處長表示， 台西工業區內約有600多名地主，據調查雖有約8成地主有意願朝綠能方向發展，但這些同意的地主，實際所占土地只約3成多。由於綠能專區的土地使用，只能種電，過於單一局限，考量沿海產業發展的需要，所以才會想朝綜合產業區開發，引進產業提高土地使用價值。

李俊興說，此構想並非不能種電，將來引進工廠屋頂照樣可裝設太陽能，雖產電量可能減少，但土地價值提高，對地主也好，尤其政府正鼓勵台商回流，很需要工業用地，此構想正符合所需，只是將來招商及後續相關細節仍待經濟部再檢討。

養殖地主林國體、林芷羽等人說，養殖環境愈來愈差，7成的人都虧本，實快養不下去了，土地出租種電，每甲地40萬元起跳，不用辛苦養魚又有穩定收入，如今「老仔做不去、少年仔怕艱苦」，工業區30多年都沒人要來，所以大家才同意種電收租。

丁姓業主等人則希望繼續從事養殖，一旦魚塭區全都種電影響養殖也不公平，所以他們認為土地能多元利用才好。

台西養殖區原計畫要開發為綠能專區，在魚塭種電，如今政策生變，是否影響專區開發，引...
台西養殖區原計畫要開發為綠能專區，在魚塭種電，如今政策生變，是否影響專區開發，引起關注。記者蔡維斌／攝影
分享
台西養殖區原計畫要開發為綠能專區，在魚塭種電，如今政策生變，是否影響專區開發，引...
台西養殖區原計畫要開發為綠能專區，在魚塭種電，如今政策生變，是否影響專區開發，引起關注。記者蔡維斌／攝影
分享
台西養殖區原計畫要開發為綠能專區，在魚塭種電，如今政策生變，是否影響專區開發，引...
台西養殖區原計畫要開發為綠能專區，在魚塭種電，如今政策生變，是否影響專區開發，引起關注。記者蔡維斌／攝影
分享
台西養殖區原計畫要開發為綠能專區，在魚塭種電，如今政策生變，是否影響專區開發，引...
台西養殖區原計畫要開發為綠能專區，在魚塭種電，如今政策生變，是否影響專區開發，引起關注。記者蔡維斌／攝影
分享
台西養殖區原計畫要開發為綠能專區，在魚塭種電，如今政策生變，是否影響專區開發，引...
台西養殖區原計畫要開發為綠能專區，在魚塭種電，如今政策生變，是否影響專區開發，引起關注。記者蔡維斌／攝影
分享

種電台商
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

雲林郵局用卡拉OK聯誼 增進銀髮族人際交流

2019-05-30 15:23

萬安演習雲林動員1316人力 演練過程逼真

2019-05-30 15:23

街上狗比人多！流浪犬布袋街頭流竄照片嚇人

2019-05-30 14:25

台南阿勃勒大爆發 虎頭埤首辦路跑送獨木舟體驗

2019-05-30 14:01

台南7議員反對少年隊遷永康 市警局：地方治安最大考量

2019-05-30 11:50

台南市民對交通不滿意度45％ 交通局回應了

2019-05-30 11:24

中部地區今萬安演習 嘉市警6國語言強力宣導

2019-05-30 10:05

台南捷運3路線墊付款 通過

2019-05-29 23:33

南市農會總幹事 女性占13位

2019-05-29 23:30

台南擬提高非自住房屋稅率 遭議會退回

2019-05-29 23:28

朱立倫評南市 黃偉哲嗆「走馬看花」

2019-05-29 23:28

嘉市新任文化局長蕭柏勳：讓居民以故鄉文化為榮

2019-05-29 23:20

麻油桂圓紫米粽 拿冠軍

2019-05-29 23:18

女力出頭天 台南13區農會女性總幹事創紀錄

2019-05-29 21:51

永康警邀「與神同行者」簽署六公約 共創廟會優質文化

2019-05-29 20:51

接見總統教育獎得主 張麗善：看到6歲的自己

2019-05-29 20:45

朱立倫談話惹議 高思博轟黃偉哲：不自省是一貫作風

2019-05-29 18:06

非自用住宅房屋稅草案遭撤回 南市府：修改再送審

2019-05-29 17:00

「築夢者」赴法國比世界街舞賽 團長：一定聞名世界

2019-05-29 16:55

嘉市文化局長終於選定！劍湖山世界前總經理出任

2019-05-29 15:38

助弱勢過端午 國民黨雲林縣黨部號召千人包粽

2019-05-29 14:41

雲林驚傳登革熱！縣府：外籍人士確診 已全面消毒

2019-05-29 12:34

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

中部地區今萬安演習 嘉市警6國語言強力宣導

2019-05-30 10:05

高市市長獎封面是摩天輪 學生笑翻「領motel獎狀耶」

2019-05-29 22:12

女力出頭天 台南13區農會女性總幹事創紀錄

2019-05-29 21:51

迎接味全龍進駐主場 嘉市棒球場改鋪設天然草皮

2019-05-29 18:40

虎父無犬子！國手之子陳哲修 把砌磚當藝術

2019-05-29 20:49

起飛了！宜蘭伯朗大道熱氣球升空 60公尺高空360度賞景

2019-05-30 09:29

外鄉鎮也有得領！長治鄉生育補助拍板 家長發現藏彩蛋

2019-05-29 18:40

害高中生摔車重傷的「凶狗」抓到了 動保團體要認養

2019-05-30 11:44

南投縣養生館密布 民眾批評：如同養雞館

2019-05-30 15:50

台南7議員反對少年隊遷永康 市警局：地方治安最大考量

2019-05-30 11:50

不堪外界批評 北市府「借高還低」還清捷運救命錢

2019-05-30 14:08

狂站18小時！ 她用這招讓侯友宜終於坐著備詢

2019-05-30 15:42

大巨蛋審查！職棒代表到場請命 議員轟遠雄態度差

2019-05-30 11:01

連勝武偕港澳台青年訪高雄 被問藍總統參選人都表支持

2019-05-29 21:24

朱立倫談話惹議 高思博轟黃偉哲：不自省是一貫作風

2019-05-29 18:06

苗栗議員願喚館長一聲爸：只要捐60萬給南庄國中

2019-05-30 16:15

寶山社區水泥牆大變身 調皮小男孩被鵝追躍然「牆」上

2019-05-30 07:58

街上狗比人多！流浪犬布袋街頭流竄照片嚇人

2019-05-30 14:25

蘇貞昌批新北街頭暴力多 他反酸這年台北縣治安倒數

2019-05-29 20:16

台南市民對交通不滿意度45％ 交通局回應了

2019-05-30 11:24

基隆潮境海灣節6月登場 林右昌將搭帆船從石垣到基隆

2019-05-30 14:16

一卡通變電子支付龍頭 柯：6個月殲滅

2019-05-29 22:58

桃園中正公園建停車場 鄭文燦：綠地可共存

2019-05-29 22:29

不姑息弊案 韓國瑜：市民盼有包青天出現 但要有證據

2019-05-30 15:21

公投反空汙過關…不執行 盧秀燕要中央給交代

2019-05-29 23:58

超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市擬跟進

2019-05-29 19:30

巨無霸！211台斤超大龍膽石斑 變百人佳餚

2019-05-29 23:48

搶簽名要合照 柯文哲訪桃園蘆竹人氣強強滾

2019-05-30 12:11

台南龍舟賽6月3日安平運河登場 四周道路將交管

2019-05-30 09:17

屏縣議員違法養雞場惡臭 陳吉仲：今天就打電話處理

2019-05-30 12:01

第一期捷運三線墊付款 台南市議會通過

2019-05-30 04:26

歐付寶效果不彰 侯友宜：該調整就調整

2019-05-30 14:20

終於拓寬了！基隆義六路雙向通車

2019-05-29 23:49

永康警邀「與神同行者」簽署六公約 共創廟會優質文化

2019-05-29 20:51

台南捷運3路線墊付款 通過

2019-05-29 23:33

清潔隊班長摸魚 隊員集資跟拍

2019-05-29 23:46

新竹青青草原整修人行道 滑梯合法性遭質疑

2019-05-29 23:01

台南阿勃勒大爆發 虎頭埤首辦路跑送獨木舟體驗

2019-05-30 14:01

桃園線路地下化完工 仁和路今恢復通行、山鶯路6月通車

2019-05-29 22:36

瑞芳電動機車設點 租借15分鐘內免費

2019-05-29 22:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top