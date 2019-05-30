台西綠能專區生變 雲林縣府：為提高土地利用價值

2019-05-30 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



推動多年的台西綠能專區眼看就將開發，卻傳出因雲林縣府有意變更為產業園區，使綠能專區生變，縣府建設處則強調，產業園區可提升土地利用價值，將來蓋工廠的屋頂照樣可種電，土地使用更多元，開發更具彈性，不像綠能專區土地只能單一使用。

經濟部工業局最近傳出雲林縣府向工業局提出有意將台西綠能專區變更為產業園區的構想，消息傳出引起地方關注。台西區縣議員黃淑玲說，台西養殖區編定為工業區荒廢30多年了，不見任何廠商進駐，加上近年來養殖條件大不如前，好不容易獲得多數地主同意開發綠能區，找到一條出路，且專區已萬事俱全開發在即，如今又要走回頭路，令人不解。

雲林縣府建設處長李俊興今天證實縣府在5月1日由縣長張麗善率縣府團隊拜會經濟部長時，針對台西綠能專區改為產業園區的構想提出研討。

李處長表示， 台西工業區內約有600多名地主，據調查雖有約8成地主有意願朝綠能方向發展，但這些同意的地主，實際所占土地只約3成多。由於綠能專區的土地使用，只能種電，過於單一局限，考量沿海產業發展的需要，所以才會想朝綜合產業區開發，引進產業提高土地使用價值。

李俊興說，此構想並非不能種電，將來引進工廠屋頂照樣可裝設太陽能，雖產電量可能減少，但土地價值提高，對地主也好，尤其政府正鼓勵台商回流，很需要工業用地，此構想正符合所需，只是將來招商及後續相關細節仍待經濟部再檢討。

養殖地主林國體、林芷羽等人說，養殖環境愈來愈差，7成的人都虧本，實快養不下去了，土地出租種電，每甲地40萬元起跳，不用辛苦養魚又有穩定收入，如今「老仔做不去、少年仔怕艱苦」，工業區30多年都沒人要來，所以大家才同意種電收租。