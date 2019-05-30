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街上狗比人多！流浪犬布袋街頭流竄照片嚇人

2019-05-30 14:25聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣議會今天召開臨時會，藍綠議員都針對流浪狗問題，要求縣府積極處理，縣議員王啓澧還秀出一張，11隻流浪犬在布袋街頭流竄，民眾害怕不敢通行照片，認為政府若不積極作為，「街上可能狗比人還多」，因為大家都不敢出門。

嘉義縣長翁章梁表示目前採精準捕抓，會跟主管單位協商，定期會提出方案。但目前規定不得對流浪犬安樂死，只能精準捕捉，加強狗結紮、絕育，但無法將所有流浪犬都抓起來，將和愛狗人士討論，如何收容、照顧流浪犬。

王啓澧秀出一張照片說，嘉義縣各鄉鎮市都有嚴重野狗問題，這張野狗在布袋街頭照片，更讓人體會野狗問題嚴重性，目前抓到結紮後原地放回，許多民眾並不認同，縣府雖強調精準捕捉，但野狗可能因為生理、發情，出現攻擊行為，他強調自己是愛狗人士，但野狗已危害鄉親生命安全，縣府一定要積極處置。

「能否租用台糖土地收容？」縣議員詹琬蓁說，依照嘉義縣流浪犬狀況，民雄鄉收容所完工空間也不足，建議租用台糖土地，找適合的地來承租養狗，立委蔡易餘也曾承諾要幫忙處理流浪狗，縣府應該有更具體作為。

縣議員林于玲認為，民雄收容所位於垃圾場旁，地點不佳，目前招標不順利，建議可找更適當場所，並建議成立捕狗大隊。縣議員林秀琴也說曾被野狗咬，建議政府要為流浪狗做編號，養狗人要有始有終。

縣議員林緗亭表示，日前參與政府節育措施，但部分民眾參與度不高，尤其擔心公狗節紮後失去「兇性」，不會顧門、看家，建議政府應該加強犬隻結紮、絕育教育。

嘉義縣議員王啓澧秀出一張，11隻流浪犬在布袋街頭流竄，民眾害怕不敢通行照片，認為...
嘉義縣議員王啓澧秀出一張，11隻流浪犬在布袋街頭流竄，民眾害怕不敢通行照片，認為政府若不積極作為，街上可能狗比人還多。圖／王啓澧提供
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流浪犬結紮流浪狗
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