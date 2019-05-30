台南阿勃勒大爆發 虎頭埤首辦路跑送獨木舟體驗

2019-05-30 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南進入浪漫黃金雨的季節，各地阿勃勒大爆發！兩大賞花風景區，烏山頭風景區花季已登場，虎頭埤風景區今年更首度在6月16日辦理「阿勃勒路跑」，分半程馬拉松、10公里健康組、4公里活力組，還加碼贈送獨木舟體驗券，遊客可從路地、水上近距離欣賞虎頭埤阿勃勒之美。

位在台南新化區的虎頭埤風景區是台南賞阿勃勒數一數二的重要景點。園區早年從印度引進的原生種阿勃勒有400多株，沿路綻放及落瓣之美，台南市觀旅局專委兼虎頭埤風管所主任鄭道立表示，虎頭埤因有充沛的水氣，阿勃勒花期最晚，目前花開約5成，落葉尚未落光，預計在6月10日左右進入盛開最美時期。

虎頭埤往年舉辦的阿勃勒花季，今年首次改辦阿勃勒生態之旅及環湖路跑，路跑時間為6月16日，報名1130人已經額滿，園方歡迎遊客一起來賞花。今年報名路跑者還加碼送獨木舟體驗券，遊客可從水域上從不同角度欣賞阿勃勒之美。