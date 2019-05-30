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台南7議員反對少年隊遷永康 市警局：地方治安最大考量

2019-05-30 11:50聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府警察局完成新一波廳舍整併，婦幼警察隊、少年警察隊陸續從台南市區、新營、歸仁，遷入原永康警分局合署辦公，

7名市議員具名今在市議會新營民治議事廳要求維持少年隊新營據點，市警局強調，警力考量下，地方治安需求是最大考量。

市議員李宗翰上午召開記者會，獲得藍綠議員蔡育輝、尤榮智、陳秋宏、劉米山、沈家鳳、穎艾達利支持，要求市警局應要維持新營原駐點，李宗翰、蔡育輝、尤榮智等人說，應該要維持永康、新營各設據點才能平衡。

陳秋宏等人也說，新營是溪北文教中心，重要性不言可喻，連少年隊都留不住，未來鄰近下營、麻豆、六甲、官田、大內治安堪憂，他也要求，未來新進警察同仁，應該要優先補足溪北缺額。

「地方治安需求是最高考量。」市警局副局長李政曉出席說明，要點如下：

一、舊永康分局廳舍原進駐人數130餘人，現以永康分局龍潭派出所原址辦公、少年警察隊及婦幼警察隊進駐，合計約90餘人，空間較更能符合員警需求。

二、婦幼警察隊原駐地位在中西區友愛街友愛市場4樓，係向市府市場管理處借用，周圍巷弄環境吵雜，且民眾洽公報案及停車不便。

三、整合婦幼警察隊與少年警察隊進駐舊永康分局，可解決自縣市合併以來單位分散問題，且少年婦幼業務屬性相近，共同進駐辦公，有利警察機關指揮及業務橫向聯繫。

四、舊永康分局駐地位置適中，鄰近永康、大灣交流道及永康火車站，至本市其他區車程皆在30分鐘以內，有助於勤業務支援聯繫。

五、少年警察隊進駐舊永康分局後，北區少年警察隊隊部空間挪出，由保安警察大隊進駐，可解決空間不足問題。

六、少年警察隊舊有駐地周邊有國中、小及高中(職)184所、少年數3萬7千354人，舊永康分局廳舍周邊學校為130所、少年數7萬455人，顯見永康週遭區域為治安重點。

七、統計本市自100年起至107年5月底少年觸法案件，新營區方圓20公里約為405人次，永康區方圓20公里為737人次，又永康行政區少年觸法案件高達184人次，為全南市少年觸法案件數16.11%，居各行政區之首。

八、統計本市107年度家庭暴力案件通報件數，中西區約為165件，永康區則約為520件，佔全南市家庭暴力案件通報件數約12% ，為前者3倍；性侵害案件數中西區約10件，永康區約36件，為全南市性侵害案件數約17.39% ，永康區婦幼案件件數高居本市各行政區之首，為南市約12.21% ，置重點警力於治安事件較高區域，始能發揮最大執勤。

少年隊遷永康，引起溪北議員反彈，上午開記者會要求維持新營據點，市警局說明，治安考...
少年隊遷永康，引起溪北議員反彈，上午開記者會要求維持新營據點，市警局說明，治安考量是最大考量。記者謝進盛／攝影
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原台南市警局少年隊新營隊部已經騰空，未來由保安警察大隊進駐。記者謝進盛／攝影
原台南市警局少年隊新營隊部已經騰空，未來由保安警察大隊進駐。記者謝進盛／攝影
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