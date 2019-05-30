台南市民對交通不滿意度45％ 交通局回應了

2019-05-30 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市民在2019遠見雜誌縣市長施政滿意度調查中，對交通及道路面向呈現滿意度48.5%、不滿意度45%，台南市交通局表示對市民的反映虛心接受，並將致力改善台南地區的大眾運輸、停車管理等問題，符合市民期待。

局長林炎成表示，為改善台南地區大眾運輸系統不足，建擘未來百年交通基礎建設，市府規畫台南市先進運輸系統，並已爭取行政院核定優先路網規畫補助經費，其中，捷運第一期藍線、藍線延伸線、紅線等３條路線的規畫墊付案昨天已獲得台南市議會審議通過。另外，台南從2013年開始以「公車捷運化」來改善既有公車系統。

為彌補偏遠地區大眾運輸的不足，交通局檢討白河、玉井2個地區的公共運輸使用特性及需求，開闢5條「小黃公車」路線，以「小黃」做為代替公車的需求反應式運輸服務。為縮短城鄉距離，麻豆台南便捷公車橘11-1於6月1日上線服務，採跳蛙式停靠，可大幅節省30分鐘的車程；麻豆、新營直達高鐵的接駁車也預計於今年下半年度上線營運。

林炎成表示，台南舊城區面臨道路狹小、停車空間取得不易等，除了清查市有閒置空地闢建停車場，也積極與國有財產署合作活化閒置的國有土地開闢停車場，假日期間提供校園空間作臨時停車場，提高獎勵民間投資興建停車場的誘因，6年來停車格位從2010年3萬8904汽車格位、1萬8209機車格位，2018年已增加至7萬3719汽車格位、4萬5865機車格位，成長近3倍，其中，增加的格位有43%位於停車需求熱區的中西、東、北區。

市府引進智慧化停車管理措施，建置智慧化路邊停車計費系統，初期422柱已於2019年4月上線營運；舖設智慧停車偵測系統，預計在市區停車熱點舖設2500個地磁，並建置路口LED即時顯示器，提供即時停車資訊及引導停車。