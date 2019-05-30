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中部地區今萬安演習 嘉市警6國語言強力宣導

2019-05-30 10:05聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

「108年軍民聯合防空（萬安42號）演習」，中部地區（包括嘉義市）今天下午1點30分至2點舉行，嘉義市警察局為讓新住民和移工配合，特別以泰文、菲律賓文、印尼文等6國語文製作宣傳單卯力宣導，呼籲市民配合實施人車管制及就地疏散避難，如不聽勸或違反管制者，涉違民防法將被開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

嘉義市政府警察局局長林水順表示，108年軍民聯合防空（萬安42號）演習，凡演習地區內之所有機關、學校及全體民眾，於防空警報發放時，均須配合實施30分鐘防空疏散演習。本次演習「行動電話3G、4G系統發放簡訊」通知防空警報訊息，請民眾配合就地疏散避難。

嘉義市警察局考量在台外籍人士不明瞭萬安演習的時間與規範，今年特別製作包括中文、英文、泰文、菲律賓文、印尼文和越南文等6國語文的宣傳單，並張貼在網路社群宣導。

演習地區內各公、民營工廠、公司及各店面商家須關閉門窗、熄滅燈火及人員管制。防空演習警報發放後，人、車一律依規定接受執勤人員指（引）導，進行防空疏散避難。人、車交通管制作為如下：

一、停放中之車輛，一律在原地不得發動;行駛途中之車輛應立即靠邊停放熄火下車就近避難。

二、台鐵各班次列車正常行駛，下車旅客及接送親友應立即依執勤人員引導，實施疏散避難。

三、演習地區內高速公路依「准下不准上」原則，並於各交流道實施管制，行駛於高速公路車輛則不予管制，下交流道車輛，應立即接受引導疏散及避難。

林水順提醒民眾全力配合演習，如不按規定避難，或在街道馬路隨意走動不聽管制人員指（引）導者，得依民防法第25條處罰新台幣3至15萬元罰鍰。

中部地區萬安演習今天下午登場，嘉義市警察局考量在台外籍人士不明瞭萬安演習的時間與...
中部地區萬安演習今天下午登場，嘉義市警察局考量在台外籍人士不明瞭萬安演習的時間與規範，今年特別製作包括中文、英文、泰文、菲律賓文、印尼文和越南文等6國語文的宣傳單。圖／嘉義市警察局提供
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萬安演習警察印尼
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