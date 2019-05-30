竹崎高中師生日本交流 赴311災區感受海嘯威力

2019-05-30 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



竹崎高中國樂班師生日前到日本曾受311海嘯重創的宮城縣南三陸町，進行7天交流。國樂班在南三陸町立志津川小學校演奏「妖怪手錶」，教小朋友學國樂，並合奏小星星，也用國樂與當地的長輩交流，師生也參訪曾受到海嘯襲擊的戶倉中學校，感受311海嘯上岸的瞬間的震撼。

校方表示，此次參訪過程中，師生在志津川小學，用國樂拉近與當地孩子們的距離，日本學生上台與竹崎高中學生一起跳舞歌唱。活動維束後，當國樂班師生搭巴士離去時，日本小學生們依依不捨，全都出來歡送他們，還一路追著巴士跑，熱情的相送，彷彿電影情節，讓竹崎師生們好感動。

竹崎高中國樂班師生接著參訪南三陸前戶倉中學校，上了一門防災暨生命教育課，去感受311海嘯上岸的瞬間，牆上的時鐘還停留在海嘯當時的時間，讓人感受到生死一瞬間的震撼與無常。

一行人並拜訪養老院和志津川高校，透過音樂和陪伴，與長輩們真情互動，竹崎高中的表演鼓動老爺爺的太鼓魂，也上台表演，會後這位行動不便的老爺爺，更堅持要送學生到門口。

竹崎高中這次到日本交流也登上日本大報朝日新聞，及南三陸當地新聞。校長郭春松表示，兩國學生互相認識除了用英文溝通，也有竹崎高中學生能用日文對答。