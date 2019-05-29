「徠到溪口」旅讀書 一本包辦嘉義溪口景點遊程

2019-05-29 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣溪口鄉公所與台大建築與城鄉所基金會合作，花了2年調查出版的旅讀書「徠到溪口」今天發表，彙整鄉內所有特色景點、物產與人物，更按照不同的主題推薦幾個遊程，將可依循這本書來溪口進行一趟具有深度旅行。

鄉長孫維聰滿懷期待地提到，雖然溪口是個幅員與人口都不算排名在前的鄉鎮，但仍擁有許多豐富的歷史文化，絕對是值得造訪之處，盼望經由「徠到溪口」的發表，讓更多民眾認識溪口。

發表會溪口鄉公所更特別創作一齣短劇，由孫維聰、客委會委員、鄉民代表和鄉公所同仁演出，向大家推薦溪口好玩的地方，未來規畫舉辦3至4次小旅行遊程，歡迎民眾報名參加。另「徠到溪口」書上介紹的溪口老街、宗教祈福、傳統工藝和竹編產業遊程，未來都將放在溪口鄉相關網站上提供民眾參考。

孫維聰表示，這幾年來國人旅遊型態改變，鄉公所試辦過小旅行，也針對特色景點設置語音導覽系統。昨天的發表會上，鄉公所也邀請傳統產業職人及青農參與設攤，將溪口鄉最棒的東西與大家分享。另外，鄉公所委託臺大建築與城鄉發展研究基金會也將把這兩年的調查成果，同步在溪口文化生活館進行1個月的展覽，