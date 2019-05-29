女力出頭天 台南13區農會女性總幹事創紀錄

2019-05-29 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市鹽水區農會前總幹事葉文男因病去世出缺，鹽水區農會理事會5月初通過鄰聘案，由台南市農會走馬瀨農場前副場長邱子軒順利獲聘，39歲邱子軒具有留英碩士學歷，除年輕，高學歷，也有豐富實務經驗，希望為家鄉農業帶來新氣象。台南市府農業局表示，南市32個區農會有13區農會總幹事由女性擔任，人數是全台最多，也創下史無前例紀錄。

台南市13名女性總幹事中，最資深的是西港區農會總幹事陳月英和龍崎區農會總幹事余聯秀，都有14年資歷，學歷最高的是新市區農會總幹事李美嬅具有博士學位，曾是大學講師，也是現任農業局長李朝塘女兒。最年輕的是76年次的柳營區農會陳右欣，4年前才28歲就出任總幹事，不僅是全南市，也是全國最年輕的農會總幹事。

農業局主任祕書吳威達指出，女總幹事共同點都是非常認真，普遍高學歷，也都是行銷的一把手，像麻豆區農會總幹事孫慈敏把農產品包裝變時尚，還打入國際市場，柳營區農會總幹事陳右欣很年輕，又是中正大學碩士，帶領農會團隊變得更活潑，新任鹽水區農會總幹事邱子軒準備擴大和電視購物合作，行銷鹽水意麵。

外型亮麗的麻豆區農會總幹事孫慈敏，上任後成了農會的最佳代言人，她表示，女生接這個位子，一開始大家可能會不習慣，因很多人對總幹事印象都是年紀較大的男性，遇到她們都會有點訝異，但接觸後就會接受，女性擔任總幹事會更認真。