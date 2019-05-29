親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

拍到了！龜山島活火山證據 海底溫泉陰陽海大噴發

賞何志偉巴掌 沈智慧：他在我胸前磨蹭

接見總統教育獎得主 張麗善：看到6歲的自己

2019-05-29 20:45中央社 雲林縣29日電

雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭，從小就要負責照顧媽媽的生活起居。 圖／雲林家扶中...
雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭，從小就要負責照顧媽媽的生活起居。 圖／雲林家扶中心提供
分享
雲林縣長張麗善今天下午接見總統教育獎得主章菀庭，她說章菀庭從小學2年級起就負責照顧癱瘓的母親生活起居，讓她想起6歲的自己，因父親脊髓開刀失敗，成為父親的拐杖。

雲林縣龍巖國小學童章菀庭，母親在10年前因一場嚴重車禍，導致全身癱瘓。她的父親以打零工維生，收入原本就不穩定，家中還有視障的祖父、輕度智障的叔叔，以及就讀國中2年級的哥哥。

由於家境困難，章菀庭從小學2年級起就開始負責照顧母親的生活起居，包括幫母親梳洗、換尿布、準備早晚餐、洗衣物等；更利用假日幫母親沐浴、洗頭、剪指甲、推母親出去散步、吹風等。

張麗善表示，章菀庭雖身處逆境，但仍力爭上游，認真學習，成績一直保持全班前3名，與同學相處和樂，曾獲家扶基金會遴選為「2018全國自強兒童」表揚，也是2018家扶基金會「無窮世代」微電影的故事主角。

她說，看到章菀庭，就好像看到6歲時的自己，當年因父親脊髓損傷開刀失敗，造成肢體萎縮，變成重殘，她因此成為父親的拐杖；章菀庭的遭遇跟她很像，面對困境「吃苦當成吃補」，因此獲得總統肯定。

張麗善指出，父親傷殘後，母親要照顧5個孩子，非常辛苦，也因此讓她萌生學習護理的想法。得知章菀庭未來也想當一名護理師或復健師，希望她繼續用樂觀進取的心態克服困難、面對未來挑戰，朝夢想邁進。

張麗善家扶基金會微電影
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

永康警邀「與神同行者」簽署六公約 共創廟會優質文化

2019-05-29 20:51

女力出頭天 台南13區農會女性總幹事創紀錄

2019-05-29 21:51

朱立倫談話惹議 高思博轟黃偉哲：不自省是一貫作風

2019-05-29 18:06

非自用住宅房屋稅草案遭撤回 南市府：修改再送審

2019-05-29 17:00

「築夢者」赴法國比世界街舞賽 團長：一定聞名世界

2019-05-29 16:55

嘉市文化局長終於選定！劍湖山世界前總經理出任

2019-05-29 15:38

助弱勢過端午 國民黨雲林縣黨部號召千人包粽

2019-05-29 14:41

雲林驚傳登革熱！縣府：外籍人士確診 已全面消毒

2019-05-29 12:34

嘉義市副市長「難產」 議員：不要分黨派

2019-05-29 11:24

嘉義，曾是228事件最慘烈的發生地之一

2019-05-29 11:03

嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10

南市生育補助擬加碼 第5胎5萬元

2019-05-28 23:31

大甲媽必經路 雲林元長鄉崙子橋盼拓寬

2019-05-28 23:26

台南殯儀館 將設T-Bike據點

2019-05-28 23:23

雲林麥寮港改制公投案 連署未達門檻

2019-05-28 23:01

掌握嫌犯線索 員警自費架監視器

2019-05-28 22:46

缺高清監視 台61線成銷贓路線？

2019-05-28 22:45

10萬人每年一起走過危橋 雲嘉攜手推動擴建朝聖大橋

2019-05-28 20:58

台南市治安會報 市長黃偉哲授予陞職警官階章

2019-05-28 17:36

資源回收好處多 嘉義縣兌換好禮抽大獎6月開跑

2019-05-28 16:32

台南動物之家700狗貓待認養 農業局長籲民眾參觀

2019-05-28 16:31

國民黨嘉義縣海區立委 3人相爭協調不成近期公告初選

2019-05-28 16:29

萬安演習警報響 熱門景點新化老街變空城

2019-05-28 15:55

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

海中巨無霸！ 七星潭漁場捕獲逾200斤野生龍膽石斑

2019-05-28 22:22

動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53

淡江大橋挖到3層砲框舍遺址 發現罕見廁所、水槽設計

2019-05-29 07:35

罕見132公斤龍膽石斑遭烹 民眾諷沒放生太自私

2019-05-29 15:42

嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10

北市最新民調 57%民眾支持取消重陽敬老金

2019-05-29 10:52

基隆這家蔥油餅送愛 免費試吃還供應愛心早餐

2019-05-29 14:06

高雄出現店面盤讓潮？ 網批「發大財」是假象

2019-05-29 13:14

一卡通搶走電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵軍

2019-05-29 15:36

「誰給錢誰就是老大」苗栗縣藍營議員發言惹議

2019-05-29 08:58

影／議員失言「同志比野狗恐怖」 館長批：這是什麼官

2019-05-29 17:37

推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12

影／高雄最火紅的廢墟 番茄會社滿地落花超好拍

2019-05-29 07:46

中部萬安演習明下午實施 南投各交流道「准下不准上」

2019-05-29 18:59

窮縣又負債！ 宜蘭每人平均背債4萬6千元

2019-05-29 12:55

雲林驚傳登革熱！縣府：外籍人士確診 已全面消毒

2019-05-29 12:34

省4千萬徵收費基隆義六路拓寬 地方鞭炮喜迎雙向通了

2019-05-29 10:29

嘉義市副市長「難產」 議員：不要分黨派

2019-05-29 11:24

自來水公司董事長跳小蘋果被錄下 結果眾人笑彎腰

2019-05-28 21:55

22億收入變8億 花博票房慘 中市：前朝展區規畫太散

2019-05-28 22:32

大巨蛋明闖都審 林洲民：不顧市民安全的假電腦模擬

2019-05-29 14:33

網獲逾200斤巨大龍膽石斑 花蓮餐廳業者買下

2019-05-29 16:46

居民喊搶救中正公園綠地 鄭文燦：停車場跟綠地可共存

2019-05-29 15:33

嘉市文化局長終於選定！劍湖山世界前總經理出任

2019-05-29 15:38

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道西行線率先貫通

2019-05-28 23:22

北市清除oBike 5月底前讓它消失街頭

2019-05-28 23:08

大安森林公園BOT開咖啡館？ 居民有異見

2019-05-28 23:23

澎湖B型流感流行 衛生局掌握通報施打疫苗

2019-05-28 22:07

苗栗嘉盛社區空拍變招牌 記錄美景還能自主防災

2019-05-29 15:33

搶救遺址 國4豐潭段延至111年底完工

2019-05-28 23:25

外鄉鎮也有得領！長治鄉生育補助拍板 家長發現藏彩蛋

2019-05-29 18:40

桃園電纜地下化工程延宕塞車近4年 立委督促已完工

2019-05-29 15:29

苗栗造橋端午南瓜節 隧道好美 盼勿摘瓜

2019-05-28 23:57

西濱快速路下方農路 地方要求打通

2019-05-28 23:49

台中年平均20億鋪新路 議員：路下老舊管線如炸彈

2019-05-29 14:09

桃園龜山大雨1個月淹4次 排水有問題

2019-05-28 23:34

嘉縣布袋遊艇港 轉型太陽能艇庫

2019-05-28 23:30

苗縣藍營議員嗆網友「給人Ｘ」 發道歉聲明關臉書

2019-05-29 17:43

翡翠水庫7分飽 8月底前供水無虞

2019-05-28 23:41

一卡通搶電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵

2019-05-29 16:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top