接見總統教育獎得主 張麗善：看到6歲的自己

2019-05-29 20:45 中央社 雲林縣29日電



雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭，從小就要負責照顧媽媽的生活起居。 圖／雲林家扶中心提供 分享 facebook 雲林縣長張麗善今天下午接見總統教育獎得主章菀庭，她說章菀庭從小學2年級起就負責照顧癱瘓的母親生活起居，讓她想起6歲的自己，因父親脊髓開刀失敗，成為父親的拐杖。

雲林縣龍巖國小學童章菀庭，母親在10年前因一場嚴重車禍，導致全身癱瘓。她的父親以打零工維生，收入原本就不穩定，家中還有視障的祖父、輕度智障的叔叔，以及就讀國中2年級的哥哥。

由於家境困難，章菀庭從小學2年級起就開始負責照顧母親的生活起居，包括幫母親梳洗、換尿布、準備早晚餐、洗衣物等；更利用假日幫母親沐浴、洗頭、剪指甲、推母親出去散步、吹風等。

張麗善表示，章菀庭雖身處逆境，但仍力爭上游，認真學習，成績一直保持全班前3名，與同學相處和樂，曾獲家扶基金會遴選為「2018全國自強兒童」表揚，也是2018家扶基金會「無窮世代」微電影的故事主角。

她說，看到章菀庭，就好像看到6歲時的自己，當年因父親脊髓損傷開刀失敗，造成肢體萎縮，變成重殘，她因此成為父親的拐杖；章菀庭的遭遇跟她很像，面對困境「吃苦當成吃補」，因此獲得總統肯定。

張麗善指出，父親傷殘後，母親要照顧5個孩子，非常辛苦，也因此讓她萌生學習護理的想法。得知章菀庭未來也想當一名護理師或復健師，希望她繼續用樂觀進取的心態克服困難、面對未來挑戰，朝夢想邁進。