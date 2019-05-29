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企業的祝福！要讓嘉義朴子少棒重返榮耀

2019-05-29 17:33聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣朴子市長吳品叡，昨天帶著企業祝福到朴子國小，討論少棒隊現況及發展需求，將增購發球機、護網、練習球等設備，校方坦言因場地、經費、球員有限，球隊發展不若全盛時期，期許透過企業支持，讓朴子少棒重返榮耀。

嘉義縣朴子少棒隊40年前不僅名震全台，更代表中華少棒隊，赴美參加33屆威廉波特少棒賽奪冠，當年投手陳昭安對上義大利，還演出連續18次三振「完全比賽」紀錄，至今讓人津津樂道，歷年也培育許多職棒選手，新北市長侯友宜都曾在此打過球。

侯友宜與記憶體廠威剛董事長陳立白都畢業於朴子國小，日前返鄉到母校參訪，侯友宜投球，陳立白任主審，同行上元企業董事長李文慶任捕手，投捕重溫童年打球時光，陳立白、李文慶不僅各捐100萬給市公所，做為仁愛救助基金，也請吳品叡協助了解少棒隊需求、提供贊助。

棒球隊教練朱郁信說，現有發球機是跟其他學校借的，球網損壞就補，球棒、手套、球很多都舊了，小球員多以功課為主，並未強制練球。

吳品叡表示，許多朴子人都念念不忘朴子少棒往昔榮光，近年因資源有限，學校是以社團方式指導小球員，許多器材都不足。希望這次透過企業幫忙、補足球具後，建立更完整球隊制度，讓小球員快樂打出好成績，重返往日榮耀。

嘉義縣朴子市長吳品叡（後排左二），今天帶著企業祝福到朴子國小，討論少棒隊現況及發...
嘉義縣朴子市長吳品叡（後排左二），今天帶著企業祝福到朴子國小，討論少棒隊現況及發展需求，將增購發球機、護網、練習球等設備。記者卜敏正／攝影
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侯友宜義大利
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