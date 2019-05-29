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「築夢者」赴法國比世界街舞賽 團長：一定聞名世界

2019-05-29 16:55聯合報 記者李承穎╱即時報導

已拿下8座世界街舞冠軍的嘉義市「築夢者」舞團，明天將代表台灣前往法國參加「Serial kickers」和「Block party」兩項世界街舞賽事，綽號「哈利」的團長田晉瑜今天回想起從默默無聞到奪下世界冠軍，一路走來的艱辛，忍不住哽咽，並與母親陳玲寬相擁而泣，他說，會用盡所有的力量，聞名世界，不辜負鄉親的期待。

市長黃敏惠今天致贈團員「勇媽向前行-嘉義一定贏」運動毛巾，祝福「築夢者」成功擊敗對手，發揚B-boy勇於挑戰的正能量精神，讓國際因為「築夢者」認識台灣，認識嘉義市。

田晉瑜說，剛開始練舞時全身瘀青，父母不支持也被斷金援，靠著教舞每月只有4000元的收入，吃著便利商店的剩食，度過最艱難的時期，但他努力證明自己，讓父母轉為支持。

陳玲寬說，原本的確不支持他練街舞，但後來全家跟著他到韓國比賽，看到精采的街舞和國際比賽的盛況，才轉為全力支持，「從沒看過他哭過，他是很堅強的孩子。」

黃敏惠說，築夢者成員雖然只有10個人但卻屢屢成功挑戰世界各大街舞團體，今年再度代表嘉義市受邀前往歐洲應戰，她以嘉義的孩子為榮，而且街舞正式入選2018年青年奧運體育項目，並向2024年巴黎奧運提交爭取列入項目，未來嘉義的孩子有機會站上奧運舞台，鼓勵所有嘉義的孩子勇敢築夢。

田晉瑜說，這次至少有6國好手參加比賽，街舞比賽是有戰略的，跟籃球、網球賽一樣，街舞不只是呈現讓人眼花撩亂的動作，兩軍比賽在一來一往的叫囂中，有策略的展現舞技而達到壓制對手自信的目的，賽前的情資收集、優劣勢分析都不可忽略。

築夢者舞團將代表台灣參加歐洲街舞比賽。記者李承穎／攝影
築夢者舞團將代表台灣參加歐洲街舞比賽。記者李承穎／攝影
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築夢者舞團將代表台灣參加歐洲街舞比賽。記者李承穎／攝影
築夢者舞團將代表台灣參加歐洲街舞比賽。記者李承穎／攝影
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街舞奧運舞團
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