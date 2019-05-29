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南臺科大勞動力發展署合推綠能產業人才培訓 今展成果

2019-05-29 15:53聯合報 記者周宗禎╱即時報導

「學會太陽能技術與大數據分析，能創造就業機會，生質能發電不只點亮LED燈，也能發動機車引擎！」勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培育綠能人才及促進產業發展，委託南臺科技大學辦理產業技術人才培訓計畫，經近一年開課辦訓，今天舉辦「聯合成果展」，展示職前班與在職學分班生質能實測、太陽能電能轉換示範屋、太陽能轉換器驅動應用系統及太陽能電池模組檢測等成果，結訓學員發表心得，出席業界代表驚豔。

這次成果展邀請南臺電機系主任蔡明村專題演講「綠能產業的發展與相關就業機會」，內容切合計畫推動在地綠色產業與職業訓練人才投入市場目標，連接南台科大投入太陽能類產線研發實作，期望讓更多年輕學子選擇綠能為志願，投入綠色產業。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，綠能產業人才培訓據點在南臺科大建立，今年已開一班職前及三班在職班，期許培訓學員學成後所學應用綠能職場，擴大綠能產業效應並落地發展。

南臺科大副校長張鴻德表示，南臺有太陽能類產線基地，已有能力協助技職教育高中職以「做中學」方式為綠能產業培育所需人才，藉此計畫職業訓練，銜接職前培訓與在職職業訓練，以一條龍方式創造培育相關人才。憑藉勞動部與南臺科大鏈結產官學研能量技術，期待未來媒合更多綠能產業就業機會。

勞動力發展署雲嘉南分署與南台科大合作，推展綠能產業人才培訓。記者周宗禎/攝影
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勞動力發展署雲嘉南分署與南台科大合作，推展綠能產業人才培訓。記者周宗禎/攝影
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勞動力發展署雲嘉南分署與南台科大合作，推展綠能產業人才培訓。記者周宗禎/攝影
勞動力發展署雲嘉南分署與南台科大合作，推展綠能產業人才培訓。記者周宗禎/攝影
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勞動部台科大職場
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