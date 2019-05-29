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嘉義市即將舉辦教師甄試 缺額總共52名

2019-05-29 15:53聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市受少子化衝擊已5年未舉辦教師甄試，嘉義子弟要當教師，都要往外縣市考試、教書，造成許多人長期無法返鄉，無法兼顧家庭，市府指出，今年將恢復舉辦教師甄試，108學年度國民小學及幼兒園正式教師聯合甄選簡章業日前已公告，並自5月31日起受理報名，預估甄選教師缺額總計52名。

市長黃敏惠說，教育的成敗，繫於師資的良窳，為了給嘉義市的孩子最好的教育品質，市府積極推動教育政策，以打造最優質的學習環境，如調降國小新生班級編班人數，英語課程向下延伸至小學低年級，提供優質幼兒教育服務等，並補足所需師資，招攬更多的優秀老師投入教學現場。

教育處表示，甄選作業分為初試及複試兩部分，初試報名方式採網路報名，不辦理現場書面證件審查，複試報名時，則應檢具相關證件接受資格審查。

國小教師甄選部分從原本規劃甄選25名，擴大開缺至29名，包含普通類9名、英語類8名、自然類6名、體育類4名及特教類、身心障礙類2名；幼兒園教師甄選部分開缺23名。

本次甄選初試報名時間自5月31日8時起至108年6月5日晚上12時止，並應於6月6日晚上12時前完成繳費，完成線上報名手續。

甄選簡章國小部分請上嘉義市108學年度國民小學專任教師聯合甄選網（http://www2.cy.edu.tw/exames）；幼兒園部分請上嘉義市108學年度公立幼兒園專任教師聯合甄選網（http://www2.cy.edu.tw/examkd/）。

嘉義市教師甄試本月31日起接受報名。 照片／教育處提供
嘉義市教師甄試本月31日起接受報名。 照片／教育處提供
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幼兒園少子化黃敏惠
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