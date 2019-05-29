嘉市文化局長終於選定！劍湖山世界前總經理出任

2019-05-29 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市文化局長懸缺多時，市長黃敏惠今天宣布，已選定曾在劍湖山世界擔任總經理蕭柏勳出任局長，本月31日舉辦布達典禮，黃說，她的市政就是拚經濟為主軸，文化也是一種產業，蕭在民間企業待過，具有實務經驗，也在學界任教，在專業和理論都兼備，是很好的文化局長人選。

蕭柏勳是國立雲林科技大學企業管理博士，在劍湖山世界任職23年，從副理一路耀升到集團總經理，後來到暨南國際大學休閒學與觀光管理學系，任職專任助理教授，目前是國立臺灣體育運動大學運動事業管理學系副教授暨育成中心主任，產學界經驗豐富。

蕭柏勳說，在劍湖山集團時，就曾與當時也擔任市長的黃敏惠認識，黃敏惠政見是「經濟5+1政策」，包含觀光行銷、教育文化、青年磁吸、健康運動和產業創新等，他在觀光產業服務多年，兩人的理念一拍即合，也感謝市長的信任。

蕭說，他任職文化局長後，會以創新文化為主軸，現在團隊已經經營很好，但他希望帶來新的元素創新，再來是深耕藝術美學、木都等文化，還有活化生活休閒圈，要讓民眾以嘉義市的文化底蘊為榮，也讓觀光人潮進來，實現市長「拼經濟」的政策。