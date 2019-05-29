台南山海19校400學生 鹽山單車大會師

2019-05-29 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市竹橋國中、北門國中、將軍國中、左鎮國中、東山國中、大內國中、仁德文賢國中、後港國中、北門高中、台南女中、大文國小、後港國小、篤加國小、竹橋國小、樹林國小、三股國小、建功國小、龍山國小、光復實小等19所中小學400位學生單車隊，今天在七股區鹽山風景區廣場擴大辦理「山海學校聚鹽山 師生單車騎南瀛」單車大會師，讓學生挑戰體力，也認識生態環境。

七股區竹橋國中校長潘能耀表示，由全成教育發展協會發起，竹橋國中承辦，台南市東、西線國中小共計19所學校單車七股鹽山戶外走讀暨交通安全之旅踏訪活動，由受捐贈腳踏車學校學生自發性參加，共有400人組成，主要藉由平日鍛鍊體力，培養正當休閒活動，也養成學生認識家鄉山海聚落之美。

這場挑戰體力單車活動，由東山區、七股區山海等地集合出發經台17線、173線、176線、台61線、南25-1線、南25線，東線學校於七股中寮天后宮集合、西線學校於台61線七股交流道集合，上午9時20分共同騎向七股鹽山廣場，形成400輛單車大會師壯觀場面。

七股大文國小校長劉春男指出，該校也是受捐贈單車學校，學生以單騎挑戰體力，藉由推廣生態保護的環境教育概念及吸收科技新知，以導覽七股潟湖沿線村里、部落及參訪七股鹽山風景區方式，吸收濱海養殖新知及生態保育觀念，以正確認識七股潟湖養殖產業發展趨勢。

因為要長途跋涉，需加強行前單車結構安全及檢查胎壓並吸收自行車騎用安全常識，事前捷安特公司派技教導拆解前後輪技術及簡易修理技巧與保養技術，並請台南市政府警察局佳里分局派員於七股區中寮天后廣場為參加活動師生作該交通計婦幼安全與反毒等宣導與有獎徵答。