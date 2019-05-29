親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

副市長包庇胞妹校長動經費？韓國瑜：違法就送辦

竹科男網購雨傘 爆肝存下的百萬積蓄遭騙光

台南山海19校400學生 鹽山單車大會師

2019-05-29 14:43聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市竹橋國中、北門國中、將軍國中、左鎮國中、東山國中、大內國中、仁德文賢國中、後港國中、北門高中、台南女中、大文國小、後港國小、篤加國小、竹橋國小、樹林國小、三股國小、建功國小、龍山國小、光復實小等19所中小學400位學生單車隊，今天在七股區鹽山風景區廣場擴大辦理「山海學校聚鹽山 師生單車騎南瀛」單車大會師，讓學生挑戰體力，也認識生態環境。

七股區竹橋國中校長潘能耀表示，由全成教育發展協會發起，竹橋國中承辦，台南市東、西線國中小共計19所學校單車七股鹽山戶外走讀暨交通安全之旅踏訪活動，由受捐贈腳踏車學校學生自發性參加，共有400人組成，主要藉由平日鍛鍊體力，培養正當休閒活動，也養成學生認識家鄉山海聚落之美。

這場挑戰體力單車活動，由東山區、七股區山海等地集合出發經台17線、173線、176線、台61線、南25-1線、南25線，東線學校於七股中寮天后宮集合、西線學校於台61線七股交流道集合，上午9時20分共同騎向七股鹽山廣場，形成400輛單車大會師壯觀場面。

七股大文國小校長劉春男指出，該校也是受捐贈單車學校，學生以單騎挑戰體力，藉由推廣生態保護的環境教育概念及吸收科技新知，以導覽七股潟湖沿線村里、部落及參訪七股鹽山風景區方式，吸收濱海養殖新知及生態保育觀念，以正確認識七股潟湖養殖產業發展趨勢。

因為要長途跋涉，需加強行前單車結構安全及檢查胎壓並吸收自行車騎用安全常識，事前捷安特公司派技教導拆解前後輪技術及簡易修理技巧與保養技術，並請台南市政府警察局佳里分局派員於七股區中寮天后廣場為參加活動師生作該交通計婦幼安全與反毒等宣導與有獎徵答。

佳里警分局巡官李晟邦等人一早為「山海學校聚鹽山 師生單車騎南瀛」隊伍協助做結構安全檢視，及貼心為師生作交通安全教育宣導，以加強單車行進安全及騎乘安全技巧。佳里分局員警為維護該車隊人車安全於沿路重要路口協助交通疏導及指揮；全成獲教育協會理事長許嘉富、前財政部長許嘉棟昆、許嘉霖賢昆仲、中寮里長許全田、龍山里長王文財及當地居民均相當肯定這項活動。

台南山海19校400學生單車隊，今天在七股鹽山大會師。圖／佳里警分局提供
台南山海19校400學生單車隊，今天在七股鹽山大會師。圖／佳里警分局提供
分享
台南山海19校400學生單車隊，今天在七股鹽山大會師。圖／佳里警分局提供
台南山海19校400學生單車隊，今天在七股鹽山大會師。圖／佳里警分局提供
分享
台南山海19校400學生單車隊，今天在七股鹽山大會師。圖／佳里警分局提供
台南山海19校400學生單車隊，今天在七股鹽山大會師。圖／佳里警分局提供
分享
台南山海19校400學生單車隊，今天在七股鹽山大會師，佳里警分局巡官李晟邦等人前...
台南山海19校400學生單車隊，今天在七股鹽山大會師，佳里警分局巡官李晟邦等人前往協助加強單車安全及進行交通宣導。圖／佳里警分局提供
分享

單車北門
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

助弱勢過端午 國民黨雲林縣黨部號召千人包粽

2019-05-29 14:41

雲林驚傳登革熱！縣府：外籍人士確診 已全面消毒

2019-05-29 12:34

嘉義市副市長「難產」 議員：不要分黨派

2019-05-29 11:24

嘉義，曾是228事件最慘烈的發生地之一

2019-05-29 11:03

嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10

南市生育補助擬加碼 第5胎5萬元

2019-05-28 23:31

大甲媽必經路 雲林元長鄉崙子橋盼拓寬

2019-05-28 23:26

台南殯儀館 將設T-Bike據點

2019-05-28 23:23

雲林麥寮港改制公投案 連署未達門檻

2019-05-28 23:01

掌握嫌犯線索 員警自費架監視器

2019-05-28 22:46

缺高清監視 台61線成銷贓路線？

2019-05-28 22:45

10萬人每年一起走過危橋 雲嘉攜手推動擴建朝聖大橋

2019-05-28 20:58

台南市治安會報 市長黃偉哲授予陞職警官階章

2019-05-28 17:36

資源回收好處多 嘉義縣兌換好禮抽大獎6月開跑

2019-05-28 16:32

台南動物之家700狗貓待認養 農業局長籲民眾參觀

2019-05-28 16:31

國民黨嘉義縣海區立委 3人相爭協調不成近期公告初選

2019-05-28 16:29

萬安演習警報響 熱門景點新化老街變空城

2019-05-28 15:55

不畏育兒經濟壓力！ 台南市一家庭生9個孩子

2019-05-28 15:26

北港衛生所教你這樣吃 吃出香粽又遠離3高

2019-05-28 14:36

台南市要在殯儀館設TBike點 看你敢不敢去騎

2019-05-28 14:03

嘉義縣有17支固定移動測速相機 治安系統下月完成

2019-05-28 12:39

郭台銘聽到嘉市人才濟濟 黃敏惠：眼睛都亮起來

2019-05-28 12:37

麥寮港改制連署公投未達門檻 張麗善：尋他管道續爭取

2019-05-28 11:55

南鐵東移軌道設舊河道上？ 鐵道局：沒挖那麼深

2019-05-28 11:23

影／讓天井重現 台南老街屋變藝廊

2019-05-28 10:09

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

海中巨無霸！ 七星潭漁場捕獲逾200斤野生龍膽石斑

2019-05-28 22:22

黃國昌狠批屏東議長家族違法橫行 蔣月惠卻感受到溫暖

2019-05-28 18:00

淡江大橋挖到3層砲框舍遺址 發現罕見廁所、水槽設計

2019-05-29 07:35

台鐵有幽靈車站？ 原來是80年的老車站

2019-05-28 19:05

有史以來最支持基隆的總統 他公開挺蔡英文連任

2019-05-28 19:33

北市最新民調 57%民眾支持取消重陽敬老金

2019-05-29 10:52

金門萬安演習小狀況 阿伯「亂入」險遭開罰

2019-05-28 20:28

嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10

「誰給錢誰就是老大」苗栗縣藍營議員發言惹議

2019-05-29 08:58

六一韓國瑜大造勢 國民黨基隆市黨部主委率隊上凱道

2019-05-28 20:11

高雄出現店面盤讓潮？ 網批「發大財」是假象

2019-05-29 13:14

反對60分貝噪音線取消 環局：桃園4萬戶年底前發5億

2019-05-28 19:36

影／高雄最火紅的廢墟 番茄會社滿地落花超好拍

2019-05-29 07:46

動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53

迎戰2020大選 民進黨在彰化縣成立30聯絡處備戰

2019-05-28 18:27

10萬人每年一起走過危橋 雲嘉攜手推動擴建朝聖大橋

2019-05-28 20:58

自來水公司董事長跳小蘋果被錄下 結果眾人笑彎腰

2019-05-28 21:55

台南動物之家700狗貓待認養 農業局長籲民眾參觀

2019-05-28 16:31

省4千萬徵收費基隆義六路拓寬 地方鞭炮喜迎雙向通了

2019-05-29 10:29

國民黨嘉義縣海區立委 3人相爭協調不成近期公告初選

2019-05-28 16:29

22億收入變8億 花博票房慘 中市：前朝展區規畫太散

2019-05-28 22:32

台南市治安會報 市長黃偉哲授予陞職警官階章

2019-05-28 17:36

花蓮新生兒夭折率高 縣議員蔡依靜要求找對策改善

2019-05-28 20:55

大安森林公園BOT開咖啡館？ 居民有異見

2019-05-28 23:23

北市清除oBike 5月底前讓它消失街頭

2019-05-28 23:08

議長女兒拚屏南立委初選 周佳琪探庶民美食接地氣

2019-05-28 17:01

雲林驚傳登革熱！縣府：外籍人士確診 已全面消毒

2019-05-29 12:34

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道西行線率先貫通

2019-05-28 23:22

基隆這家蔥油餅送愛 免費試吃還供應愛心早餐

2019-05-29 14:06

推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12

澎湖B型流感流行 衛生局掌握通報施打疫苗

2019-05-28 22:07

喜迎小三通2千萬人次辦抽獎 幸運兒獲紀念酒與6船票

2019-05-28 18:55

垃圾場聯外道路遭設路障 垃圾車出入像比「障礙賽」

2019-05-28 17:33

搶救遺址 國4豐潭段延至111年底完工

2019-05-28 23:25

淡江大橋工程發現砲框舍 該區將暫停施工

2019-05-28 21:21

桃園龜山大雨1個月淹4次 排水有問題

2019-05-28 23:34

中檢與30多位急診醫師 首度探討急診醫療糾紛案

2019-05-28 20:55

影／造橋南瓜節將登場 盼隨意刻字摘瓜不再有

2019-05-28 18:26

嘉義市副市長「難產」 議員：不要分黨派

2019-05-29 11:24

五酒桶山手作步道年底開工 預計明年底完工

2019-05-28 20:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top