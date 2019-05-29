雲林褒忠花鼓文化節6月1日登場 5千顆肉粽免費吃

2019-05-29 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣褒忠花鼓文化節將於6月1日在褒忠鄉夜市廣場登場，屆時將有5千顆肉粽免費供民眾品嘗，並將發贈端午禮金給弱勢族群；褒忠鄉長陳建名等人今天邀請大家共同參與盛會。

今天宣傳會上，由大廍花鼓隊帶來精采演出，陳建名也擊鼓象徵揭開活動序幕，褒忠鄉代表會主席許家源、台塑麥寮管理部副總經理陳文仰等人到場共襄盛舉，並一同發放粽子及端午禮金給鄉內153戶中低收、邊緣戶及獨居老人。

陳建名表示，褒忠鄉是非常具在地文化特色鄉鎮，包括登錄為無形文化資產的「吃飯擔」活動，揚名國際已故歌手「鄧麗君」也是出生於褒忠鄉，褒忠花鼓節更是褒忠鄉的一大盛事，褒忠花鼓文化從民國50年迄今，是非常具在地文化特色的民俗藝陣表演。

每年的花鼓節褒忠鄉民全體出動，大廍村民甚至稱自己的村子為花鼓村，褒忠儼然已成為「花鼓之鄉」，今年花鼓文化節將有粽情傳千里、粽香千里大會師、草地市集、自行車小旅行等活動，晚間還有「藝想褒忠‧鼓舞之夜」聯誼晚會。