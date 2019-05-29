台南西港農會粽子大賽 麻油桂圓紫米粽拿第一

2019-05-29 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市西港區農會與台南市政府農業局，結合西港麻油特產及推廣台南越光米，舉辦粽子大賽，由12個產銷班員，首度挑戰在粽子裡加入台南越光米，班員也發揮巧思及創意，12組粽子成品令評審驚豔，最後由大竹林家政班顛覆傳統粽子，以「麻油桂圓紫米粽」拿下第一名，不只符合現代人養生觀，鹹甜味道也獲評審一致肯定。

大竹林家政班員白淑卿表示，她的發想是將紫米糕和粽子結合，端午節吃粽子也可以吃得健康，食材有紫米、台南越光米、桂圓芋頭和鹹蛋黃， 米拌入西港清麻油，不會太油膩又帶有清香，芋頭就會有甜蜜蜜的口感，且粽子做得小小的，可以當成飯後甜點，可配上紅茶飲品，吃起來不會有負擔。

西港區農會總幹事陳月英指出，端午節前舉辦「粽香傳承慶端午活動」，是台南市政府農業局一直在推廣台南越光米，藉由比賽讓民眾知道，包粽子不一定者要用糯米，這次比賽是3成越光米，7成糯米，加入西港在地的芝麻或麻油為原料，家政班員做成粽子，希望以後可以持續辦理，讓家政班員互相觀摩，發揮更多創意，也推廣更多人使用麻油包粽子。評審標準一是口味要好吃，還有在地特色芝麻等融入，外觀及創意。