嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉159線新港鄉南壇段水月橋處，是嘉義縣固定式照相機歷年取締第一名。記者卜敏正／攝影 分享 facebook 嘉義縣警察局在縣警局網站，公告轄內設置取締交通違規固定式測速、闖紅燈相機共10支，仍與去年相同未增加，但交通隊提醒，各分局另有7部移動式測速相機，會設置在易超速、肇事路段，請駕駛小心、不要違規。

嘉義縣警局交通隊長蘇俊宏說明，縣內固定測速、闖紅燈相機，前3名路段分別為「嘉159線新港鄉南壇段水月橋處」、「台三線272.2公里處」、「民雄鄉台一線258公里與東榮路路口」，3處固定式測速、闖紅燈相機，每年都取締達萬件以上。

各分局交通承辦單位都強調，取締只是手段，重點是提醒駕駛遵守交通規則，並說明移動式相機，常架設在易肇事路段取締超速，照相設備前100到300公尺處，都設有「警52」標誌提醒，嘉義縣各鄉鎮市易肇事、違規路段如下：

●朴子分局／台19線近朴子市區南下北上二路段；台82線 5公里處 洲仔村路段

●民雄分局／台37線（高鐵高架下道路）4公里處路段；嘉159線媽祖大道8到9公里新港路段；嘉164線 近民雄正大路口

●水上分局／台一線水上南靖路段；台18線高鐵大道3到5公里處；台37線 嘉義太保到民雄路段約7到8公里處

●中埔分局／台三線341公里處大埔路段；台18線阿里山公路 24公里處

●布袋分局／台61線275到276公里處新塭路段；嘉172線 5.4到8.5 布袋後鎮到義竹傳芳路段