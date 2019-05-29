親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜大位穩了？她說一句話 最強陸軍帶槍投靠？

真．禿子跟著月亮走？富豪貝佐斯的「登月狂想」

嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉159線新港鄉南壇段水月橋處，是嘉義縣固定式照相機歷年取締第一名。記者卜敏正／...
嘉159線新港鄉南壇段水月橋處，是嘉義縣固定式照相機歷年取締第一名。記者卜敏正／攝影
分享
嘉義縣警察局在縣警局網站，公告轄內設置取締交通違規固定式測速、闖紅燈相機共10支，仍與去年相同未增加，但交通隊提醒，各分局另有7部移動式測速相機，會設置在易超速、肇事路段，請駕駛小心、不要違規。

嘉義縣警局交通隊長蘇俊宏說明，縣內固定測速、闖紅燈相機，前3名路段分別為「嘉159線新港鄉南壇段水月橋處」、「台三線272.2公里處」、「民雄鄉台一線258公里與東榮路路口」，3處固定式測速、闖紅燈相機，每年都取締達萬件以上。

各分局交通承辦單位都強調，取締只是手段，重點是提醒駕駛遵守交通規則，並說明移動式相機，常架設在易肇事路段取締超速，照相設備前100到300公尺處，都設有「警52」標誌提醒，嘉義縣各鄉鎮市易肇事、違規路段如下：

●朴子分局／台19線近朴子市區南下北上二路段；台82線 5公里處 洲仔村路段

●民雄分局／台37線（高鐵高架下道路）4公里處路段；嘉159線媽祖大道8到9公里新港路段；嘉164線 近民雄正大路口

●水上分局／台一線水上南靖路段；台18線高鐵大道3到5公里處；台37線 嘉義太保到民雄路段約7到8公里處

●中埔分局／台三線341公里處大埔路段；台18線阿里山公路 24公里處

●布袋分局／台61線275到276公里處新塭路段；嘉172線 5.4到8.5 布袋後鎮到義竹傳芳路段

●竹崎分局／嘉166線43.2公里路段（西向東）；166線44.3公里路段（東向西）

取締交通違規測速、闖紅燈照相設備，前100到300公尺處，都設有「警52」標誌提...
取締交通違規測速、闖紅燈照相設備，前100到300公尺處，都設有「警52」標誌提醒。記者卜敏正／翻攝
分享
嘉義縣警局取締交通違規，固定式測速、闖紅燈相機仍與去年相同共10支。記者卜敏正／...
嘉義縣警局取締交通違規，固定式測速、闖紅燈相機仍與去年相同共10支。記者卜敏正／翻攝
分享

㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

南市生育補助擬加碼 第5胎5萬元

2019-05-28 23:31

大甲媽必經路 雲林元長鄉崙子橋盼拓寬

2019-05-28 23:26

台南殯儀館 將設T-Bike據點

2019-05-28 23:23

雲林麥寮港改制公投案 連署未達門檻

2019-05-28 23:01

掌握嫌犯線索 員警自費架監視器

2019-05-28 22:46

缺高清監視 台61線成銷贓路線？

2019-05-28 22:45

10萬人每年一起走過危橋 雲嘉攜手推動擴建朝聖大橋

2019-05-28 20:58

台南市治安會報 市長黃偉哲授予陞職警官階章

2019-05-28 17:36

資源回收好處多 嘉義縣兌換好禮抽大獎6月開跑

2019-05-28 16:32

台南動物之家700狗貓待認養 農業局長籲民眾參觀

2019-05-28 16:31

國民黨嘉義縣海區立委 3人相爭協調不成近期公告初選

2019-05-28 16:29

萬安演習警報響 熱門景點新化老街變空城

2019-05-28 15:55

不畏育兒經濟壓力！ 台南市一家庭生9個孩子

2019-05-28 15:26

北港衛生所教你這樣吃 吃出香粽又遠離3高

2019-05-28 14:36

台南市要在殯儀館設TBike點 看你敢不敢去騎

2019-05-28 14:03

嘉義縣有17支固定移動測速相機 治安系統下月完成

2019-05-28 12:39

郭台銘聽到嘉市人才濟濟 黃敏惠：眼睛都亮起來

2019-05-28 12:37

麥寮港改制連署公投未達門檻 張麗善：尋他管道續爭取

2019-05-28 11:55

南鐵東移軌道設舊河道上？ 鐵道局：沒挖那麼深

2019-05-28 11:23

影／讓天井重現 台南老街屋變藝廊

2019-05-28 10:09

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

桃園龜山又淹水了 水深30公分淹小腿肚

2019-05-28 11:49

海中巨無霸！ 七星潭漁場捕獲逾200斤野生龍膽石斑

2019-05-28 22:22

嘉義縣有17支固定移動測速相機 治安系統下月完成

2019-05-28 12:39

淡水輕軌橋墩安全「島」分隔？ 淡金路半邊淹水半邊乾

2019-05-28 12:56

黃國昌狠批屏東議長家族違法橫行 蔣月惠卻感受到溫暖

2019-05-28 18:00

韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26

台北市掃除oBike 交通局長：看到一輛拖一輛

2019-05-28 13:52

聽侯友宜答詢 綠議員：韓國瑜要無地自容

2019-05-28 13:14

有史以來最支持基隆的總統 他公開挺蔡英文連任

2019-05-28 19:33

台鐵有幽靈車站？ 原來是80年的老車站

2019-05-28 19:05

屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47

台中花博虧14億 市府檢討報告：未來30年長期效益450億

2019-05-28 11:06

金門萬安演習小狀況 阿伯「亂入」險遭開罰

2019-05-28 20:28

他以為一生就在工廠 意外當了36年書記官

2019-05-28 14:27

雙重基隆味！ 廟口天婦羅遇見小卷令人驚豔

2019-05-28 13:59

淡江大橋挖到3層砲框舍遺址 發現罕見廁所、水槽設計

2019-05-29 07:35

影／苗栗高鐵區 烏秋護地盤狂追騎士

2019-05-28 13:44

六一韓國瑜大造勢 國民黨基隆市黨部主委率隊上凱道

2019-05-28 20:11

郭台銘聽到嘉市人才濟濟 黃敏惠：眼睛都亮起來

2019-05-28 12:37

反對60分貝噪音線取消 環局：桃園4萬戶年底前發5億

2019-05-28 19:36

迎戰2020大選 民進黨在彰化縣成立30聯絡處備戰

2019-05-28 18:27

基隆遊艇展又來了 海陸玩樂名額500個快預約

2019-05-28 14:50

10萬人每年一起走過危橋 雲嘉攜手推動擴建朝聖大橋

2019-05-28 20:58

高捷延伸路竹 立委邱志偉：可望2025年完工

2019-05-28 14:41

黃國昌批屏東是黑道故鄉？ 潘孟安：我不以為然！

2019-05-28 10:22

自來水公司董事長跳小蘋果被錄下 結果眾人笑彎腰

2019-05-28 21:55

大雨特報 二重疏洪道積水道路管制

2019-05-28 11:34

枸杞打造神龜祝壽 民眾鑽轎腳祝壽就能帶回家

2019-05-28 12:56

國民黨嘉義縣海區立委 3人相爭協調不成近期公告初選

2019-05-28 16:29

麥寮港改制連署公投未達門檻 張麗善：尋他管道續爭取

2019-05-28 11:55

公幼臨時教保員陳情薪事 韓國瑜釋善意

2019-05-28 14:33

繡球花開就想到南庄 繡球花節要打出品牌

2019-05-28 15:49

台南動物之家700狗貓待認養 農業局長籲民眾參觀

2019-05-28 16:31

桃園大雨楊梅下最多 龜山積水達30公分

2019-05-28 11:55

影／高雄最火紅的廢墟 番茄會社滿地落花超好拍

2019-05-29 07:46

台南市治安會報 市長黃偉哲授予陞職警官階章

2019-05-28 17:36

諷刺有人穿了西裝忘百姓 藍議員：林姿妙跑攤深入基層

2019-05-28 10:09

嘉市招牌、電纜線混亂 議員批：缺乏城市美學

2019-05-28 12:04

議長女兒拚屏南立委初選 周佳琪探庶民美食接地氣

2019-05-28 17:01

花蓮新生兒夭折率高 縣議員蔡依靜要求找對策改善

2019-05-28 20:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top