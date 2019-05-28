樂觀和病痛對抗 中正法律學生二度獲總統教育獎

2019-05-28 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



中正大學法律系學生張仕菁，自幼患有先天性肌肉萎縮症，每天和病痛對抗，儘管身體退化情形越來越嚴重，但她從不放棄任何學習機會。3年前進入中正就讀後，每年都保持前三名好成績，並在2010年首度獲總統教育獎後，今年二度獲頒總統教育獎。她希望將來能善用自身成長經驗，成為司法界一盞小小燭光。

張仕菁表示，嬰兒時期還能在地上爬行、扶著桌子邊緣走路，3歲發病後開始無法行走，四肢和軀幹也逐漸嚴重變形，必須穿背架支撐身體、仰賴電動輪椅代步。虛弱的抵抗力讓他經常生病，感冒時肺部大量積痰，讓她發燒、喘不過氣。

她說，十年前父親中風後，母親張寶岑一肩扛下家庭重擔，舉凡幫她拿水、開筆蓋、洗澡、移位，甚至連晚上睡覺翻身，都由母親獨力照顧她，和同患肌肉萎縮症的哥哥，兩兄妹就學後，母親每天從台南開車，接送2人分別到嘉義中正大學、南華大學上下課，用盡全力支持兄妹倆求學。

張仕菁說，受到母親的影響，她總是樂天看待每件事情。她常聽母親說，「請給我們友情、不要同情」並灌輸她不要在意別人的眼光，自己要活得開心。

「要讓媽媽每天抱我是有意義的！」張仕菁說，有時看見媽媽過於勞累而打瞌睡，她總是希望媽媽多睡一會，當媽媽因抱兄妹倆上下輪椅閃到腰，她也主動表示要用獎學金添購輔具。由於深知媽媽背負很大的壓力，讓張仕菁無論是在課業或其他方面，都盡力爭取最佳表現。

張仕菁說，雖然法律系繁重的課業讓她吃力，但仍充滿學習熱情，未來將繼續準備研究所和國考。她認為社會很多紛爭都來自不了解法律，期許自己能幫助周遭親友，多思考、信任司法，這也是她投入司法的原因。